Bakırköy Başsavcısı Hatipoğlu Koltuğunu İlkokul Öğrencisine Bıraktı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu koltuğunu ilkokul öğrencisi Yiğit Özdere'ye bıraktı. Ataköy Medeni Berk İlkokulu'nda okuyan öğrenciler bugün öğretmenleri Hatice Yaşar ile Bakırköy Adalet Sarayı'nı geldi. Öğrenciler Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Selami Hatipoğlu makam koltuğuna oturttuğu 8 yaşındaki İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Yiğit Özdere heyecanlı olduğunu, büyüyünce de futbolcu olmak istediğini söyledi. Başsavcı Hatipoğlu, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı makamında kendileri bugün burada görevli bulunmaktadırlar. Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah vatana millete ve adalete iyi hizmetler vermek nasip olsun. Ben de kendisiyle bu şekilde tanışmış oldum" dedi .Başsavcı Hatipoğlu daha sonra öğrencilerin hukuk ile ilgili sorularını yanıtladı. Başsavcı Hatipoğlu günün anısına çocuklara kitap ve çiçek hediye etti. Fotoğraf çekiminin ardından öğrenciler adliyeden ayrıldı. - İstanbul