Bakırköy 1 Mayıs İçin Hazır

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarında hazırlıklar tamamlandı.



İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günün Bakırköy'de kutlanmasına izin verilmesiyle hazırlıklar başlamıştı. Günlerdir devam eden hazırlıkların bugün sona erdiği görüldü. Kutlama yapmaya hazır hale gelen alana platform kurulurken polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı dikkat çekti.



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