Bakırhan, Belediye Araçlarını Terörist Cenazelerine Tahsisten Yargılanacak

Eski Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katıldığı, belediye araçlarını teröristlerin cenazelerine tahsis ettiği iddiasıyla yargılanacak.



Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bakırhan hakkında hazırlanan iddianame, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, Bakırhan'ın süreklilik arz edecek şekilde terör örgütü PKK mensuplarının cenaze törenlerine katılarak belediye araçlarını teröristlerin cenazelerinin taşınmasında kullandırdığı belirtildi.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, terör örgütü PKK/KCK'nın üst yönetiminin talimatları doğrultusunda ve terör örgütünün amacına hizmet eden sözde "öz yönetim" ilan edildiği hatırlatıldı.



Bakırhan'ın güvenlik güçleriyle çatışmaya giren, bombalı saldırılar gerçekleştiren, silahla barikat kuran, çukur kazan terör örgütü mensuplarına destek olmak ve güvenlik güçlerinin örgüt mensuplarına yönelik düzenlediği operasyonları kınamak amacıyla düzenlenen basın açıklamalarıyla eylemlere katıldığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:



"Bakırhan'ın katıldığı eylemlerin terör örgütü PKK'nın propagandası niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Eylemler bir bütün halinde değerlendirildiğinde, örgüt talimatları doğrultusunda yapılan söz konusu eylemlere katılması, örgüt faaliyetlerindeki süreklilik ve yoğunluğu itibariyle, silahlı terör örgütü üyeliği suçunu da oluşturuyor."



14 teröristin cenazesine katılmış



İddianamede, Bakırhan'ın savcılıktaki ifadesinde 14 teröristin cenazesine katıldığını kabul ederek, "Bu kişilerin PKK/KCK terör örgütü üyesi olduklarını biliyordum veya tahmin ediyordum." dediği belirtildi.



Söz konusu cenazelerin mezarlığa götürülmesinde belediye araçlarının kullanıldığını belirten Bakırhan'ın ifadesinde şunlara yer verdiği kaydedildi:



"Bu araçların tahsis edilmesi hususunda benim özel olarak herhangi bir talimatım olmamıştır. Belediye Cenaze Müdürlüğüne başvuran kim olursa olsun ilgili müdürlük cenaze arabası vermiştir. Cenaze arabası tahsisinde benim bir haberim olmaz, ilgili müdürlüğün görevindedir. Siirt'te binlerce cenazeye katıldım. Cenaze törenlerinde mezarlıklarda ölen bu şahıslar için saygı duruşunda bulunup bulunmadığımı hatırlamıyorum. Cenaze araçlarına PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bayraklarla ölen terör örgütü mensubu şahısların fotoğraflarının asılması olayıyla benim ve belediye ile herhangi bir alakası yoktur. Bunlar muhtemelen ölenlerin yakınları tarafından asılmıştır."



İstenilen ceza



İddianamede, Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 18 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve 2 kez "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek veya yönetmek" suçlarından 28,5 yıldan 111 yıla kadar hapis cezası ile mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına da hükmedilmesi istendi.



Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Bakırhan, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.