Bakıra İşlenen Tarih

Bakıra işlenen tarih

Nedim usta Selçuklu ve Osmanlı motiflerini bakırda yaşatıyor



ANKARA - Ankara Kalesinde 40 yıldır bakır işlemeciliği yapan Nedim Duyar, son zamanlarda Selçuklu ve Osmanlı motiflerine ilginin arttığını ifade ederek, "Adam elindeki tasını tabağını getiriyor. İşlemesini yaptıktan sonra evinde dekor olarak kullanıyor" dedi.

Bakır işlemecisi Nedim Duyar, Ankara Kalesi'nde 40 yıldır bu mesleği yapıyor. Bakır üzerine uçlarla işleme yapan Duyar, bu izlemesi keyifli ve geleneksel mesleğinin inceliklerini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

"Zamanında kullanılmış bir sofra sinisi, evde dekor olarak kullanılıyor"

Ankara Kalesinin tarihi bir bölge olması bakımından kendi mesleğine de hitap ettiğini aktaran Nedim usta, böyle bir ortamda işini yapıyor olmanın çok güzel olduğunu dile getirdi. Bakır üzerine kabartma işleme yaptığını ve bunun geleneksel meslek dallarına girdiğini ifade eden Nedim usta, "Bakırın üzerine istenen motifleri çıkarabiliyoruz. Yapılacak işin inceliğine bağlı olarak da süre şekillenir. Çok işçilik gerektiriyorsa uzun sürer, kimisi de bir saat kadar sürede bitebiliyor. Genellikle sipariş üzerine çalışıyoruz ve bu aralar geleneksel Selçuklu ve Osmanlı motifleri gündemde. Mesela şu anda elimdeki zamanında kullanılmış bir sofra sinisi. Müşteri şimdi bunu evinde dekor amaçlı kullanacak. Adam elindeki tasını tabağını getiriyor ve işleme yapıldıktan sonra evinde dekor olarak kullanıyor" şeklinde konuştu.

Mesleğinin el emeği ve göz nuru gerektirdiğini belirten Duyar, "Ne kadar çok uğraşırsan o kadar güzel bir şey çıkar ortaya" ifadelerini kullandı.