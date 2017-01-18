Bakır Eşya Hırsızları Yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evlerden bakır eşya çalan hırsızlar polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evden bakır ev eşyası çalıp hurdacıya satan küçük yaştaki M.K. ile H.Y. 'yi polis ekipleri yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocukların ifadelerinde kendilerine hırsızlık yaptıran şahısların H.Y. ile M.S. olduğunu söylemesi üzerine H.Y ile M.S. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şahısların çaldıkları bakır eşyaları hurdacıya sattıklarını itiraf etmeleri üzerine hurdacıdan alınan eşyalar sahiplerine iade edildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN