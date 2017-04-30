Bakımsız Hali Olay Olan İmane El Bani, Tırnaklarını Yaptırdı

Geçtiğimiz hafta kırılmış ve bakımsız tırnağıyla kameralara yakalanan ve gündem olan Imane El Bani eleştirilerden sonra bakıma gitti.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Murat Yıldırım'ın eşi Imane El Bani kırılmış ve ojesi çıkmış tırnağıyla objektiflere yakalanmıştı. Sosyal medyada da büyük eleştiri toplayan Imane hemen önlem aldı.

"ARTIK SORUN YOK"

Uzun tırnaklardan vazgeçen Imane El Bani Nişantaşı'nda fotoğrafını çeken muhabirlere "Kazayla kırmıştım, düzelttik. Artık sorun yok" dedi.

İkili böyle görüntülendi;

