Bakıma Muhtaç Baba ve Oğluna Yardım Eli Uzandı

Eskişehir'de zor şartlarda yaşayan ve sağlık sorunları olan yaşlı baba ve oğlunun yardımına Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri koştu.



Yapılan ihbarı değerlendiren Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri, 79 yaşındaki Sadettin Cerav ile 43 yaşındaki Mehmet Cerav'ın Gültepe Mahallesi Akarlar Sokak'da bulunan ikametine giderek incelemeler yaptı. Sadettin Cerav'ın sağlık problemleri ve ailenin yaşam koşullarına bakılarak, yaşlı hastanın hayati tehlikesi ortaya çıkabileceği ve bir huzurevine yerleştirilmesi kanaatine varıldı. Oğlu Mehmet Cerav için ise, Sağlık İl Müdürlüğü ile irtibata geçen yetkililer tedavisinin yapılması için çalışmaları başlattı.



Yapılan çalışmalar sonrasında yaşlı adamın taşınması için ikametine giden görevliler, Sadettin Cerav'ın işlemlerini gerçekleştirerek Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne götürdü. Huzurevine götürülürken duygulanan Cerav'ın tedavisine başlandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR