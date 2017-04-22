Bakım Için Gelen Uçak, Taksi Yolundan Çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden bakım için Atatürk Havalimanı'na gelen, yolcusu bulunmayan uçak, inişin ardından kayarak, taksi yolundan toprak alana çıktı.



Alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah kentinden hareket ederek, saat 15.00'te İstanbul'a sorunsuz inen "Airbus A340" tipi bir yolcu uçağı, bakım ve onarım merkezine gitmek üzere taksi yoluna yöneldi.



Burada henüz bilinmeyen nedenle yoldan kayan uçak, toprak alana çıktı. Tekerleğinin toprağa battığı görülen uçağın kurtarılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı ekipler olay yerine geldi. İtfaiye araçları da uçak çevresinde beklemeye başladı.



Uçağın, toprak zeminden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.