Bakıcı İlanıyla Gelen Kadını Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı

Bakıcı ilanıyla gelen kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

12 yıl önce Konya'dan Antalya'ya çocuk bakıcısı olmak için giden ve kendisinden haber alınamayan Şahika Atabek'i öldürüldüğü iddia edilen zanlı, polisin araştırması sonucu yakalandı.



KONYA - Konya'dan 12 yıl önce Antalya'ya çocuk bakıcısı olarak giden ve kendisinden haber alınamayan kadının öldürüldüğü belirlendi. Gazetelere ilan vererek çocuk bakıcısı arayan ve 12 kez evlenip boşanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, bir gazetede gördüğü çocuk bakıcısı aranıyor ilanı sonrası 50 yaşındayken Antalya'ya giden ve kendisinden 12 yıldır haber alınamayan kadının dosyası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından tekrar açıldı. 12 yıldır kendisinden herhangi bir haber alınamayan ve hakkında resmi olarak hiçbir işlem yapılmayan Şahika Atabek'in cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerine duran polis, kadın için 2005 yılında yapılan kayıp başvurusunu yeniden inceledi. Kadın için kayıp başvurusu yapan annesinin vefat ettiğini belirleyen polis, kadının Antalya'ya bir gazetede gördüğü çocuk bakıcısı ilanı sonrası gittiğini tespit etti. 12 yıl önceki gazete ilanına ulaşan polis, ilanı veren kişinin Bekir Taşcı ismini kullandığını tespit etti. Kayıp kadının cep telefonunun en son sinyal verdiği noktada incelemeler yoğunlaşırken ilanda kullanılan ismin sahte olduğu ortaya çıktı. Cep telefonu sinyalinin kesildiği noktadaki mahalle kayıtlarını incelenerek 12 yıl önce 2,5 yaşındaki bir kız çocuğunun nüfus kayıtlarında annesinin 5 kez değiştiğini gördü. Durumdan şüphelenen polis, kız çocuğunun babası 60 yaşındaki E.G.'yi İzmit'te gözaltına aldı. İzmit'ten Antalya'ya getirilen E.G.'ye olay yerinde tatbikat yaptırıldı.

"Gazete ilanıyla kadınları tuzağına düşüyormuş"

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Efrail G., Şahika Atabek'in evde saçını boyamak isterken elektrik akımına kapıldığını, olaydan korkarak kadının cansız bedenini çöpe attığını söylediği öğrenildi. E.G.'nin ifadesinde, "Olay günü Şahika Atabek saçını boyamak için banyoya girdi. Elektriklerin gidip gelmesi üzerine banyoya girdim ve Şahika Atabek'in elektrik akımına kapılarak öldüğünü gördüm. Bunun üzerine paniğe kapılarak cesedi bavula koyarak çöpe attım" dediği ileri sürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin ardından Konya Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"12 kez evlenip boşanmış"

12 kişiyle resmi olarak evlenip ayrılan ve gazetelere ilan vererek bakıcı aradığını söyleyen Efrail G. hakkında cinsel istismar ile alıkoymadan şikayetler bulunduğu, ayrıca şahsın cinsel istismar suçundan 1 yıl hapis yattığı, bu süreçte kızının koruyucu aileye verildiği öğrenildi.

Öte yandan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 ay içerisinde faili meçhul olarak kapatılan 5 cinayeti aydınlattı.