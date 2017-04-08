12 Yıl Önce Öldürülen Bebek Bakıcısının Cinayet Şüphelisi Tutuklandı

Konya'dan 50 yaşındayken Antalya'ya giden ve kendisinden 12 yıldır haber alınamayan kadının dosyası tekrar açılınca ekipler, gazetelere ilan vererek çocuk bakıcısı arayan ve 12 kez evlenip boşanan şüpheli tarafından kadının öldürüldüğünü belirledi. Polis, 60 yaşındaki E.G.'yi İzmit'te gözaltına aldı. İzmit'ten Antalya'ya getirilen E.G.'ye olay yerinde tatbikat yaptırıldı. Polisteki ifade işlemlerinin ardından Konya Adliyesi'ne sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 YILDIR HABER ALINAMAYAN KADININ DOSYASI TEKRAR AÇILDI

İddiaya göre, bir gazetede gördüğü çocuk bakıcısı aranıyor ilanı sonrası 50 yaşındayken Antalya'ya giden ve kendisinden 12 yıldır haber alınamayan kadının dosyası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından tekrar açıldı.

12 yıldır kendisinden herhangi bir haber alınamayan ve hakkında resmi olarak hiçbir işlem yapılmayan Şahika Atabek'in cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerine duran polis, kadın için 2005 yılında yapılan kayıp başvurusunu yeniden inceledi.



KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNAN ANNESİ VEFAT ETTİ

Kadın için kayıp başvurusu yapan annesinin vefat ettiğini belirleyen polis, kadının Antalya'ya bir gazetede gördüğü çocuk bakıcısı ilanı sonrası gittiğini tespit etti. 12 yıl önceki gazete ilanına ulaşan polis, ilanı veren kişinin Bekir Taşcı ismini kullandığını tespit etti.



İLANDA KULLANDIĞI İSİM SAHTE

Kayıp kadının cep telefonunun en son sinyal verdiği noktada incelemeler yoğunlaşırken ilanda kullanılan ismin sahte olduğu ortaya çıktı. Cep telefonu sinyalinin kesildiği noktadaki mahalle kayıtlarını incelenerek 12 yıl önce 2,5 yaşındaki bir kız çocuğunun nüfus kayıtlarında annesinin 5 kez değiştiğini gördü. Durumdan şüphelenen polis, kız çocuğunun babası 60 yaşındaki E.G.'yi İzmit'te gözaltına aldı. İzmit'ten Antalya'ya getirilen E.G.'ye olay yerinde tatbikat yaptırıldı.



"CESEDİ BAVULA KOYARAK ÇÖPE ATTIM"

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Efrail G., Şahika Atabek'in evde saçını boyamak isterken elektrik akımına kapıldığını, olaydan korkarak kadının cansız bedenini çöpe attığını söylediği öğrenildi. E.G.'nin ifadesinde, "Olay günü Şahika Atabek saçını boyamak için banyoya girdi. Elektriklerin gidip gelmesi üzerine banyoya girdim ve Şahika Atabek'in elektrik akımına kapılarak öldüğünü gördüm. Bunun üzerine paniğe kapılarak cesedi bavula koyarak çöpe attım" dediği ileri sürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin ardından Konya Adliyesi'ne sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"12 KEZ EVLENİP BOŞANMIŞ"

12 kişiyle resmi olarak evlenip ayrılan ve gazetelere ilan vererek bakıcı aradığını söyleyen Efrail G. hakkında cinsel istismar ile alıkoymadan şikayetler bulunduğu, ayrıca şahsın cinsel istismar suçundan 1 yıl hapis yattığı, bu süreçte kızının koruyucu aileye verildiği öğrenildi.

Öte yandan, Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 ay içerisinde faili meçhul olarak kapatılan 5 cinayeti aydınlattı.





