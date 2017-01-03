Bakıcı Annelere Çocuklara Eziyetten Hapis Cezası

HATAY'ın İskenderun İlçesi'ndeki Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri'nde kalan ilkokul çağındaki 7 çocuğa eziyet ettikleri iddiasıyla yargılanan bakıcı anneler N.Ç, 1 yıl 5 ay, N.A. 8 ay, uygulanan eziyeti yetkililere bildirmediği gerekçesiyle erkek eğitmen E.T. ise 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı hizmet veren Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri'nde görevli bakıcı anneler N.Ç ve N.A'ya sorumlu oldukları 7 çocuğa kötü muamele yaptıkları, erkek eğitmen E.T.'ye ise bu durumu yetkililere bildirmediği iddiasıyla 2013'te İskenderun 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 4 yıl boyunca 6 kez hakim karşısına çıkan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Pedagog eşliğinde ifadelerine başvurulan çocuklar ise 2 bakıcı anneyi suçladı. Çocuklar, erkek eğitmenin ise kendilerine yapılan kötü muameleden haberdar olduğunu söyledi.



İskenderun 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuksuz sanıklar bugün son kez hakim karşısına çıktı ve verilen karar yüzlerine karşı okundu.



KARARA TEPKİ



Duruşma sonrasında açıklama yapan çocukların avukatları Ufuk Nural ve Avukat Alper Ermisket, verilen kararı şaşkınlıkla dinlediklerini söyledi. Davanın dört yıldır devam ettiğini söyleyen Avukat Ufuk Nural,"Bugüne kadar gerekli bütün belgeler ve bilgiler toplanmıştır. Olay yerine keşif yapılmış ve çocukların pedagog huzurunda defalarca ifadeleri alınmıştır. Çocukların işkenceye uğradıkları, hakarete uğradıkları, tehdit edildikleri, karanlık odaya kilitlendikleri ifadelerde yer almıştır. Biz sanıkların; işkence, hakaret, tehditten ve hürriyeti alıkoymadan cezalandırılmasıyla ilgili talepte bulunduk. Ancak mahkeme çocuklara eziyet edildiği yönünde karar verdi" dedi.



Avukat Ermisket ise 7 çocuğun şiddet gördüğünü dayak yediğini, öğretmenlerine iftira atma gibi bir durumlarının da olmadığını belirterek, "Dosyaya baktığımız zaman bu çocukları bizim devletimiz korumak zorundaydı. Fakat biz maalesef bu dosyadan sınıfta kaldığımızı düşünüyorum, hem devlet, hem vatandaşlık görevi olarak" dedi.



- Hatay