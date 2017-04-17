Bakıcı, 2 Çocuğu ve Kediyi Ölümden Kurtardı

Antalya'da bir apartmanın 9'uncu katında çıkan yangında, evdeki 2 çocuğu ve kediyi bakıcı kurtardı. Olay sırasında işte olan avukat annenin, olay yerine geldiğinde çocuklarından önce bakıcıya sarılması ise çevredekileri duygulandırdı.



Olay, Kızıltoprak Mahallesi 931 Sokak, Şehit Ercan Caddesi Rana Sitesi B Blok'ta bulunan apartmanın 9'uncu katında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk sahibi avukat Kamile Meriç Beşibirlik (32), her zaman olduğu gibi işine gitmek üzere sabah evinden ayrıldı. 2 çocuğunu evdeki bakıcısına bırakan Beşibirlik, işte olduğu sırada evde elektrik kontağından yangın çıktı. Koridorda çıkan yangın bir anda diğer odalara doğru ilerlemeye başlayınca, bakıcı önce içerideki çocukları dışarıya çıkardı, ardından içerideki kediye de unutmayıp onun da hayatını kurtardı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri evin içerisine girip yangın tüpleriyle olaya müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede söndürüldü.



Çocuklarından önce bakıcıya sarıldı



Bu sırada haber verilen anne Kamile Meriç Beşibirlik, iş yerinden hızlı bir şekilde olay yerine geldi. Oldukça korktuğu gözlenen anne, polisten çocuklarının durumunun iyi olduğunu öğrendi. Çocuklarının olduğu araca doğru yönelen Beşibirlik, burada ise çocuklarından önce onları ve kedisini kurtaran bakıcısına gözyaşları içerisinde sımsıkı sarıldı. Daha sonra çocuklarını kontrol eden anne, olayın nasıl olduğunu yine bakıcısından dinledi.



Yangın esnasında evin içerisinde bulunan 2 çocuk, çocukların bakıcısı ile ev kedisinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA