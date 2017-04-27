Bakanlıktan Yöresel Mimariye Uygun Konut Projeleri Kitabı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kırsal bölgelerde yapılacak yeni yapıların yöresel dokuya uygun inşa edilmesi amacıyla hazırlanan "Yöresel Mimari Özelliklere Uygun Konut Projeleri" kitabının ikincisi yayınlandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla hayata geçirilen ve Amasya, Balıkesir, Bursa, Edirne, Karabük, Rize ve Trabzon şehirlerini kapsayan "Yöresel Mimari Özelliklere Uygun Konut Projeleri" kitabının ikincisi hazırlandı.



Kırsal bölgelerde yapılacak yeni yapıların yöresel dokuya uygun inşa edilmesini amaçlayan ikinci kitapta, Denizli, Erzurum, Iğdır, Kars, Kayseri, Muğla, Nevşehir, Niğde, Uşak ve Şanlıurfa şehirleri ele alındı.



Türkiye'deki kırsal alan yerleşimlerinin özelliklerinin bir araya getirildiği kitapta, her bölgenin birbirinden mimari ve kültürel farklılıklar gösterdiğine dikkat çekildi.



İnşa edilecek yapıların, bölgenin kültürel özelliklerini yansıtmasının önemine değinilen çalışmada, Bakan Özhaseki'nin her fırsatta dile getirdiği "Yapıların doğal afetlere karşı dayanıklı inşa edilmesi" konusu da yer buldu.



Yerel yönetimlerle de paylaşılan, rehber niteliğindeki çalışmaya, bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.