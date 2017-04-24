Bakanlıktan Trump'ın 1915 Olayları Mesajına Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olayları mesajına tepki gösterilerek, "ABD'den şiddet eğilimleri ve nefret söylemleri ile tanınan bu çevrelerin tek taraflı tarih anlatılarına itibar etmemesini ve tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz" denildi. Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olayları nedeniyle yayımladığı mesajına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"ABD Başkanı Trump'ın "1915 Olayları" hakkında 24 Nisan 2017 günü yaptığı yazılı açıklamadaki yanlış bilgi ve tanımlamaların, bazı radikal Ermeni çevrelerin yıllar içinde bu ülkede propaganda metotlarıyla oluşturdukları bilgi kirliliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Yeni ABD Yönetimi'nden şiddet eğilimleri ve nefret söylemleri ile tanınan bu çevrelerin tek taraflı tarih anlatılarına itibar etmemesini ve tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz. Birinci Dünya Savaşı döneminde hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerinin bu yıl da, 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen törenle, hak ettikleri saygıya uygun biçimde anıldıklarını ABD Yönetimi'ne hatırlatıyoruz.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözkonusu törene ilettiği mesaj Türkiye'nin konuya ilişkin yaklaşımını yansıtmaktadır."