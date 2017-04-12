Bakanlıktan Sonra, Spor İlçe Müdürlüğüde Bir Dizi Soruşturma Başlattı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ve Türk sporu adına skandal görüntülerin yaşandığı atletizm yarışmalarının yankıları devam ediyor.



Turgutreis mahallesinde zemini tarlayı andıran ve pisti olmayan futbol sahasında yapılan, yaylı yatakların yüksek atlama minderi, su borusunun çıta olarak kulanıldığı yarışlara sporseverler tepki gösterirken, bakanlığın Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatih Uzunlulu, Atletizm İl Temsilcisi Halil Evren Şentürk, organizasyonda görev alan öğretmenler ve yarışmanın direktörlüğünü yapan eski beden eğitimi öğretmeni Mustafa Birol hakkındada soruşturma açtığı öğrenildi.



Atletizm Federasyonu programında yer alan 3. Turkcell Küçükler Atletizm Yarışmaları ile sponsorluğunu Cheetos'un yaptığı "Cheetos Türkiye'nin En Hızlısı" organizasyonunun Bodrum seçmeleri olarak organize edilen yarışlarda yaşanan skandal görüntülere tepki gösteren İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, "Yarışmaları biz organize etmedik. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nden gönderilen yarışma talimatnamesini okullara yönlendirip, çocuklarımızın ve öğretmenlerin yarışlara katılmasını sağladık. Organizasyon için gerekli tedbirlerin alındığını sanıyorduk ne yazık ki ama öyle değilmiş" dedi.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Atletizm İl Temsilcisi Halil Evren Şentürk de yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Şentürk "Ben futbol kökenliyim ama atletizm il temsilciliği yapıyorum. Daha önce malzeme ve tesis eksikliğinin giderilmesi için ilgili yerlere rapor yazmıştım. Sorunlar çözülmediği için istifa ettim ancak yeniden göreve gelmem istendi. Amacımız atletizm için bir şeyler yapmaktı. Bu manzaralardan ben de memnun değilim. Yarışları yapmamız istendi, çaresiz bu şartlarda yaptık. Zaman zaman görevlendirdiğimiz hakemlere ücret vermekte güçlük çekiyoruz. Bu organizasyonu da gönüllü hakemlerle gerçekleştirdik. Çocuklarımıza daha iyi şartlarda atletizm yaptırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yarışlar Muğla Üniversitesi'nin atletizm pistinde yapılsaydı, bu görüntüler yaşanmayabilirdi" diye konuştu.



