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Bakanlıktan Elektrik Kesintisi Açıklaması
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Bakanlıktan Elektrik Kesintisi Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, çalışmalar neticesinde iki elektrik hattında arızaların giderildiği ve saat 19.05 itibarıyla tüm organize sanayi bölgelerine elektrik verilmeye başlandığı bildirildi.

Bakanlıktan Elektrik Kesintisi Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, çalışmalar neticesinde iki elektrik hattında arızaların giderildiği ve saat 19.05 itibarıyla tüm organize sanayi bölgelerine elektrik verilmeye başlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Anadolu'dan gelerek İstanbul'u besleyen ve son günlerde arızaların meydana geldiği yedi hattan ikisinde arızanın giderildiği belirtildi.

Çalışmalar neticesinde tüm organize sanayi bölgelerine saat 19.05 itibarıyla elektrik verildiği ifade edilen açıklamada, Trakya Bölgesindeki demir-çelik fabrikalarının da beslendiği kaydedildi.

Anadolu'dan gelerek İstanbul'u besleyen yedi ana iletim hattında ağır hava şartları nedeniyle geçen hafta perşembe gününden bu yana arızalar yaşanmış ve bölgede elektrik kesintileri meydana gelmişti.

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