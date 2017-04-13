Bakanlıktan Büyükanne Maaşı ve İstihdam Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, büyükanne projesinde ilk ödemelerin yarın yapılacağını bildirdi. Bakanlık bir diğer açıklamasında ise istihdam rakamlarında da artış ivmesinin yakalandığını belirtti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'Büyükanneye Torun Maaşı' projesi ve istihdam rakamlarıyla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun "Bu bir maaş değil, bu bir hediye. Burada işin özü; Doğum yapmış annenin, istihdamda güçlü kalışına destek vermektir" diyerek tanımladığı büyükanne projesinde ilk ödemelerin yarın yapılacağı bildirildi.



65 bin kişi başvurdu



Büyükanne Projesi'ne 65 bin kişi başvurmuştu. Rakam yüksek olunca süreç bir süreliğine dondurulup, tekrar ek süre verilmişti. Proje kapsamında başvurular 9 Şubat'ta başlayıp, 20 Şubat'ta sona ermiş, başvurular elektronik ortamda buyukanne.csgb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı. Büyükanne Projesi kapsamında annenin fiilen çalışıyor olması kaydıyla 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek verilecek.



İstihdam artıyor



Bakanlıktan yapılan diğer açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinde 1 Ocak ile 12 Nisan arasındaki rakamlar aktarıldı. Bakanlık açıklamasında istihdamın giderek arttığı bildirilirken 1 Ocak- 12 Nisan arasında 788 bin 509 net istihdam sağlandığı belirtildi. - İSTANBUL