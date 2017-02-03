Bakanlık Yetkililerinden Ömer Halisdemir'in Kabrine Ziyaret

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.



Bor ilçesi Çukurkuyu beldesi mezarlığına gelen Ceylan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, şehidin kabri başında dua etti.



Adem Ceylan, burada yaptığı açıklamada, Ömer Halisdemir'in vatanın, milletin ve devletin bekası için 80 milyon memleket evladına sembol olarak canını ortaya koyduğunu ifade etti.



Ceylan, "Bu milletin dirilişi için kendisini ortaya koydu. Biz de Bakanımızın manevi olarak selamlarını ilettik. Cenab-ı Allah bu millet için sembol olmuş şehidimize öbür alemde de rahmetiyle muamele etsin. Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimiz üzerinde oyun oynayanların kahrı perişan olmasını temenni ediyoruz." dedi.



Ceylan ve beraberindekiler, daha sonra şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir'e ve Çukurkuyu Belediye Başkanlığına da ziyarette bulundu.