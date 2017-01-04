Bakanlık Yaban Hayvanlarını Unutmadı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) Zonguldak ve Karabük'te çetin kış şartları nedeniyle doğada açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaban hayvanları için yem bırakıldı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının düşmesi ve yoğun kar yağışı sebebi ile yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına destek olmak için Zonguldak ve Safranbolu ormanlarında çalışma başlatıldı. Çalışma ile söz konusu bölgelerdeki yaban hayvanları için yem bırakılarak bu canlıların beslenmek için yerleşim yerlerine inmelerinin önüne geçildi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde yaban hayvanlarının beslenmesini ve korunmasını kolaylaştırarak, ihtiyaçlarının sağlanmasına katkı sağlamak maksadıyla yemleme destek planları hazırladıklarını belirtti.



Yaban hayvanlarını unutmadıklarını ifade eden Eroğlu, vatandaşlara da bu çalışmalara destek vermeleri çağrısı yaptı.



Bakan Eroğlu, bu canlıların, Türkiye'nin ekosistem varlığını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bütün yurtta bu çalışmalarımız devam edecek. Çalışmalar kapsamında kuş, tavşan ve sincaplar için hububat bırakılırken, etçiller için kemikli et, sakatat, otçullar için de saman ve yonca bırakıldı. Bu sayede yabanın hayatta kalmasına destek oluyoruz ve bu hayvanların yiyecek için yerleşim yerlerine inmesini engelliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.