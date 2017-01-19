Bakanlık Uygulamasına Emekli Askerlerden Yoğun İlgi

Milli Savunma Bakanlığının, askeri öğrenci ve personel temininde emekli subay ve astsubaylara da görev verilmesine yönelik uygulaması emekli askerlerden yoğun ilgi gördü. Emekli subaylar ve astsubaylar, Bakanlığa gelerek dilekçe vermeye başladı.



Olağanüstü hal kapsamında 22 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile emekli subay ve astsubaylara Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev verileceği belirtilmişti. Bununla ilgili esaslar da Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan "Emekli Subay ve Astsubayların Milli Savunma Bakanlığında Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetlerine Yönelik Hizmetlerde Görevlendirilmesine Dair Yönetmelik"te belirtilmişti.



Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığınca emekli subay ve astsubaylardan dilekçe alınmaya başlandı. Çok sayıda emekli asker Bakanlığa gelerek personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinde görev almayı talep etti. Dilekçe toplama faaliyetlerinin bir süre daha devam edeceği, ardından dilekçelerin değerlendirilmesi aşamasına geçileceği öğrenildi.



Emekli askerlerin seçimi Bakan Işık tarafından yapılacak



Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubayların seçimi işlemi, belirtilen niteliklere uygun istekliler arasından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından yapılacak.



Seçilen emekli personel arasından yapılacak görevlendirmenin mahiyeti, süresi ve yerine ilişkin hususlar Personel Genel Müdürlüğünce yürütülecek. Bu şekilde yapılan görevlendirmeler, gerektiğinde görevlendirme süresine bakılmaksızın aynı usulle sonlandırılabilecek.



Askeri öğrenci ve personel temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylarda, cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından birisinden mahkum olmamak gibi nitelikler aranacak.



Görevlendirilecek subay ve astsubaylarda, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmamak gibi niteliklere de bakılacak.



Hizmetlerin yürütülmesinde görev verilecek



Görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylara, askeri öğrenci ve personel temin sürecinin aşamalarında, temin maksatlı hazırlanacak kılavuz, emir ve talimat esaslarının belirlenmesi işlemlerinde, adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığının ön incelemesi ve kayıt kabul aşamasında, fiziki yetenek testlerinin icra aşamasında, sağlık muayenesi işlemlerinin koordinesinde, mülakat faaliyetlerinin icrasında ve temin sürecinde ihtiyaç duyulan diğer konularda görev verilebilecek.



Görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, görevi sırasında vakıf olduğu her türlü bilgi ve belgeyi, görevinden ayrılsa dahi hiçbir şekilde açıklayamayacak. Görevi sona erdiğinde elinde bulunan kuruma ait araç, gereç ve belgeleri kuruma iade edecek.



Görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, temin faaliyetlerine yönelik süreçlerde kendilerine verilen görevlerin icrasından Milli Savunma Bakanlığına karşı sorumlu olacak.



Görevlendirilecek personele verilecek maaş



Görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylara, subaylar için bin 500, astsubaylar için bin 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar karşılığı, çalışılan her gün için ücret olarak ödenecek. Verilecek ücretten, damga vergisi hariç olmak üzere herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacak.



Emekli subay ve astsubayların ikamet ettiği yerin dışında başka bir yerde görevlendirilmesi durumunda, belirtilen ücrete ilave olarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu esaslarına göre işlem yapılacak.



Temin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı sağlanması amacıyla emekli subay ve astsubaylar bir plan dahilinde eğitim ve bilgilendirmeye tabi tutulabilecek.



TESUD Başkanı Karakuş



Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, düzenlemeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlemenin Türk Silahlı Kuvvetleri için faydalı olacağını belirtti.



Emekli subay ve astsubayların personel ve askeri öğrenci alımında görevlendirilmesini önemli bulduğunu söyleyen Karakuş "Uygulama Türk Silahlı Kuvvetlerine güç kazandıracaktır." ifadesini kullandı.



Karakuş, çeşitli nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmak zorunda bırakılan subay ve astsubayların da yeniden göreve döndürülmesine yönelik çalışmaların yararlı olduğunu kaydetti.