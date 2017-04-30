Bakanlık'tan İzaydaş'a Yeterlilik Belgesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından İZAYDAŞ yeni bir yeterlilik belgesi daha aldı.



İZAYDAŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen "Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi" ile belgelerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 50001 ve OHSAS 18001 yönetim sistemi belgeleri ile 17025 ve 17043 akreditasyon belgelerine sahip olan İZAYDAŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesini de almaya hak kazandı. Şehir Bakanlığı tarafından teslim edilen yeterlilik belgesi 06 Nisan 2017 tarihinden itibaren beş yıl geçerli olacak. - KOCAELİ