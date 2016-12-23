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Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
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Berlin Zanlısı İtalya'da Öldürüldü
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
23 Aralık 2016 Cuma 13:17
Kültür ve Turizm Bakanlığı, erken rezervasyonlarla ilgili bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, erken rezervasyonlarla ilgili bilgilendirme ve uyarılarda bulundu
Kaynak:
Dunya.com
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[9092447] Dunya.com
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