Bakanlık Heyeti 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' Programı İçin Batman'da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan başkanlığındaki heyet, 'Çalışma hayatında milli seferberlik' programı kapsamında Batman'a geldi.



Özel bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Müsteşar Yardımcısı Yıldırımhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun talimatlarıyla, çalışama hayatının taraflarıyla bir araya gelerek ülkenin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda, teşvikleri iş adamları, yatırımcı ve ilgili kurumlarla paylaşacaklarını söyledi. Yıldırımhan, "Bu ziyaretimize 81 şehri gezerek devam edeceğiz. Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gitmediğimiz il bırakmayacağız. Gittiğimiz kentlerde Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, iş adamları sanayiciler, KOBİ kapsamındaki iş adamları, aktif iş gücünden yararlanan iş yerleri ve çalışanları, hibe kapsamında işlerini kuran çalışanlar, engelli, kadın ve üniversite öğrencileri, tıbbi cihaz kullanan vatandaşlarımızı ve engellilerimize inşallah ulaşacağız" dedi.



"Herkesin ciddi manada elini taşın altına koyması lazım"



Milli seferberliğin toplum ve işverenler tarafından iyi algılanmasını, iyi anlaşılmasını ve herkesin bu fedakarlık seferberliğinde elini ciddi manada taşın altına koymasını arzu ettiklerini belirten Yıldırımhan, "Bir iş yeri personel alırsa birinci yıl onun asgari ücretinin net yüzde 50 ücretini biz ödüyoruz, ikinci yıl yüzde 25'ini ödüyoruz. Biz kendisine kadar destek vereceksek o kadar da istihdam garantisi isteyeceğiz. Bu iş adamlarımız için iyi bir imkan, 100 kişi çalışıyorsa 10 kişi daha ilave aldıysa biz bu programla bunu destekleriz. Biz iş başı eğitim programları ile zaten esnafımıza veya fabrikalarımıza destek veriyoruz. Bunu haricinde teşebbüs ruhu olan insanlar kendi işini kurmak isterse bu insanlarla ilgili de destek ve teşviklerimiz var. Bunlar bu yıl işbaşı eğitimi, meslek eğitimi ve müteşebbislerimizin eğitimiyle oluşacak olan tapudan 500 bin insan yararlanacak" diye konuştu. - BATMAN