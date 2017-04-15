Bakanlık Fındık Alımına Başlıyor
Tekelci mantığın fındık üreticilerini mağdur ettiğini söyleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, önümüzdeki haftadan itibaren TMO bünyesinde fındık alımına başlayacaklarını duyurdu.
Tekelci mantığın fındık üreticilerini mağdur ettiğini söyleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, önümüzdeki haftadan itibaren TMO bünyesinde fındık alımına başlayacaklarını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
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