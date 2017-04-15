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Bakanlık Fındık Alımına Başlıyor
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Bakanlık Fındık Alımına Başlıyor

Tekelci mantığın fındık üreticilerini mağdur ettiğini söyleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, önümüzdeki haftadan itibaren TMO bünyesinde fındık alımına başlayacaklarını duyurdu.

Bakanlık Fındık Alımına Başlıyor

Tekelci mantığın fındık üreticilerini mağdur ettiğini söyleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, önümüzdeki haftadan itibaren TMO bünyesinde fındık alımına başlayacaklarını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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