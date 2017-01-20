Bakanlık Bürokratları Siirt'e Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan başkanlığındaki heyet, 'Çalışma hayatında milli seferberlik' programı kapsamında Siirt'e geldi.



SGK İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katılan Müsteşar Yardımcısı Yıldırımhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun talimatlarıyla, çalışama hayatının taraflarıyla bir araya gelerek ülkenin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda, teşvikleri iş adamları, yatırımcı ve ilgili kurumlarla paylaşacaklarını söyledi. Yıldırımhan, "Bu ziyaretimize 81 şehri gezerek devam edeceğiz. Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gitmediğimiz il bırakmayacağız. Gittiğimiz kentlerde Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, iş adamları sanayiciler, KOBİ kapsamındaki iş adamları, aktif iş gücünden yararlanan iş yerleri ve çalışanları, hibe kapsamında işlerini kuran çalışanlar, engelli, kadın ve üniversite öğrencileri, tıbbi cihaz kullanan vatandaşlarımızı ve engellilerimize inşallah ulaşacağız" dedi



Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yavuz Selim Eker, Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanı Osman Yüce, İŞKUR Daire Başkan Yardımcısı Fazlı Küçük, Çalışma ve İş Kurumu Siirt İl Müdürü Ömer Aslan, SGK Siirt İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, toplantıda hazır bulundu.



Heyet STSO Başkan Vekili Kuzu'yu ziyaret etti



Müsteşar Yardımcısı Yıldırımhan beraberindeki heyetle daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Nedim Kuzu'yu ziyaret ederek, toplantı düzenledi. Oda konferans salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Kuzu, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, daha önce bir fuarda görüşme fırsatı buldukları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu'na ve bakanlık bürokratlarına bölgedeki yatırımcıların ve iş adamlarının önerilerini paylaştıklarını söyledi. Kuzu, çalışma hayatı ve iş gücü piyasasıyla ilgili sorunları aktardıklarını, bölgeye yönelik bakanlığın ciddi gayretleri olduğunu söyledi.



Kuzu'ya teşekkür eden Müsteşar Yardımcısı Yıldırımhan, çalışma hayatında başlatılan milli seferberlik projesi kapsamında heyetler halinde illeri gezdiklerini belirterek, "Şuan da 12 ilimiz eş zamanlı olarak ziyaret edilmektedir. İnşallah 81 vilayetimizin tamamında da bu ziyareti sürdüreceğiz. Amacımız Sosyal Güvenlik ve İş-Kurumu olarak teşviklerimizi sizinle paylaşmak ve diğer taraftara da iş verenlerimizden istihdam alanında katkı sağlamak için talepte bulunduk" diye konuştu.



Türkiye'nin son birkaç yıldır ciddi bir kuşatma ile karşı karşıya bulunduğunu da dile getiren Yıldırımhan, uluslararası sermaye güçleri veya uluslararası oyun kurucularının bu coğrafya üzerinde ciddi manada bir kurgu yaptığını, özellikle Orta Doğu'da büyük bir bölümünde uzun süredir kan ve gözyaşının hakim olduğunu, küresel güçlerin oyununu millet olarak bozacaklarını söyledi.



Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rıfat Ayyıldız, yatırımcı iş adamları katıldı. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. - SİİRT