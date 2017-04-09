Bakanlık Balon Kazasını İnceleyecek

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kapadokya'da meydana gelen balon kazasını incelemek üzere Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu uzmanlarını görevlendirdi.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açılmada, "Bugün Kapadokya bölgesinde Göreme Balonculuk işletmesine ait TC-BGJ işaretli gezi balonu, uçuşun 30. dakikasından sonra iniş bölgesine hareket halinde iken Ortahisar mevkiinde rüzgarın etkisi ile elektrik hatlarına çarparak kaza yapmıştır. Balonda 1 pilot, 6'sı yabancı uyruklu 20 yolcu olmak üzere 21 kişi bulunuyordu. Kazada ilk belirlemelere göre Fransız uyruklu bir yolcu hayatını kaybetmiş, 4'ü Türk, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 7 kişi yaralanmıştır. Diğer yolcuların da kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu uzmanları, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere kaza yerine gönderilmiştir" denildi. - ANKARA