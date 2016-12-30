Bakanlar Tüfenkci ve Akdağ, Kahraman'ı Ziyaret Etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



Kahraman'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret eden Tüfenkci ve Akdağ, sağlık durumu hakkında doktorundan bilgi aldı.



Öte yandan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da TBMM Başkanı Kahraman'ı ziyaret etti. Karamollaoğlu, Kahraman'ın doktorundan sağlık durumuna ilişkin bilgi alarak, geçmiş olsun diledi.