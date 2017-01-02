Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.24'te başlayan 2017 yılının ilk Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 22.05'te sona. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda ana gündem maddesi yurt içi ve yurt dışında yürütülen terörle mücadele çalışmaları oldu. - ANKARA