Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.24'te başlayan 2017 yılının ilk Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 22.05'te sona. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda ana gündem maddesi yurt içi ve yurt dışında yürütülen terörle mücadele çalışmaları oldu. - ANKARA
Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
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