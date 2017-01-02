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Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi

Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.24'te başlayan 2017 yılının ilk Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 22.05'te sona. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda ana gündem maddesi yurt içi ve yurt dışında yürütülen terörle mücadele çalışmaları oldu. - ANKARA


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