Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Hiçbir dış etkinin, hiçbir baskının, hiçbir şekilde dipçik, darbe vesaire bütün bunların hiçbirisinin gölgesinin olmadığı son derece temiz bir millet iradesi ve açık bir millet iradesiyle Türkiye belki de çok önemli 100-150 yıllık tarihimiz bakımından en önemli yönetim sistemi değişikliğini ortaya koydu ve sonuç 'evet' şeklinde neticelendi. Bu referandum sonucunda bu açılardan ve diğer birçok açıdan baktığınız zaman kazanan millettir." dedi.



Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Toplantıda iki ana konunun ele alındığını belirten Kurtulmuş, bunlardan ilkinin referandum sürecinin değerlendirilmesi ve bundan sonrasına ilişkin yol haritası, ikincisinin ise olağanüstü halin yeniden uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilmesi olduğunu söyledi.



Kurtulmuş, Türkiye'nin 16 Nisan'da yine tarihi bir anayasa değişikliğine imza attığını, yüzde 85'in üzerinde büyük bir katılımın gerçekleşmiş olmasının referandumun üzerinde durulması gereken hususlarından birisi olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara teşekkür etti.



Referanduma katılamayan ancak süreci takip eden tüm vatandaşlara da anayasa değişikliğinin hayırlı olmasını temenni eden Kurtulmuş, 18 maddelik anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da 25 milyonu aşkın vatandaşın 'evet' oylarıyla kabul edildiğini ve Yüksek Seçim Kurulunun nihai kararını belirtmesinin ardından Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe gireceğini anımsattı.



Kurtulmuş, "18 maddenin uygulamalarının milletimizin refahı için, milletimizin özgürlüğü için, demokrasimiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



Sonuçların açılmasının ardından halk oylamasına ilişkin çok sayıda değerlendirmenin yapıldığını söyleyen Kurtulmuş, dört başlıktaki temel değerlendirmenin önemli olacağını düşündüğünü bildirdi.



Katılımın yüksekliği konusunun önemine vurgu yapan Kurtulmuş, yüzde 85'in üzerinde katılımın, vatandaşların demokrasiye sahiplenme konusundaki hassasiyetlerini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.



Kurtulmuş, Türkiye'nin son derece olgun ve demokratik olarak gelişmiş bir referandum kampanyasını geride bıraktığını belirterek, "Kampanyanın siyasi rekabet içerisinde söylenmiş bazı sözleri olabilir ama geneline baktığınız zaman son derece barışçıl, demokratik ve herkesin istediğini rahat bir şekilde ifade edebildiği bir ortamda kampanya yürütüldü." dedi.



Halk oylamasının Türkiye demokrasisine önemli katkı sağladığını dile getiren Kurtulmuş, sandık ve seçim güvenliğinin de diğer önemli bir mesele olduğunu ifade etti.



Sandık sonuçlarının olaysız ve güvenli bir şekilde merkezlere ulaştırıldığını ve erken saatlerde seçimlerin sonuçlarının elde edildiğini söyleyen Kurtulmuş, bunun da Türkiye demokrasisinin önemli kazanımlarından biri olduğunu vurguladı.



"Hem milletimiz hem demokrasimiz kazanmaya devam edecektir"



Kurtulmuş, en çok üzerinde durulması gereken konunun ise böylesine önemli ve kapsamlı bir yönetim sistemi reformun millet iradesiyle gerçekleşmesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Türkiye'de şimdiye kadar anayasa yapma meselesi maalesef hep ya askerlerin dipçiklerinin gölgesinde ya tankların gölgesinde gerçekleşmiştir. Maalesef anayasa dediğimiz zaman sivil siyasetçilerin bile çoğunda eski dönemlerde anayasa yapma fikri, nosyonu çok gelişmiş değildi. Şimdi Allah'a çok şükür Türkiye'de yönetim sistemi değiştirildi, yönetim sisteminin değiştirilmesi konusunda da bütünüyle sivil iradenin hakim olduğu bir süreç geride bırakılmış oldu. Hiçbir dış etkinin, hiçbir baskının, hiçbir şekilde dipçik, darbe vesaire bütün bunların hiçbirisinin gölgesinin olmadığı son derece temiz bir millet iradesi ve açık bir millet iradesiyle Türkiye belki de çok önemli, 100-150 yıllık tarihimiz bakımından en önemli yönetim sistemi değişikliğini ortaya koydu ve sonuç 'evet' şeklinde neticelendi. Bu referandum sonucunda bu açılardan ve diğer bir çok açıdan baktığınız zaman kazanan millettir. Milletimizin tamamı kazanmıştır, Türkiye demokrasisi kazanmıştır ve Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçlerde de hem milletimiz hem demokrasimiz kazanmaya devam edecektir."



Bundan sonraki süreçte TBMM'nin üzerine düşen konunun uyum sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararını bekleyeceklerini ifade ederek, "Yüksek Seçim Kurulunun kararını resmen belirtmesiyle birlikte hemen Resmi Gazete'de yayınlanacak ve o andan itibaren de yürürlüğe girecek. Bunlarla birlikte de bir uyum sürecinin gerekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu uyum süreci konusunda da parlamentonun çok hızlı seri bir şekilde çalışarak bu süreyi başarılı bir şekilde geçireceğimizi ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



(Sürecek)