Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, bütün sosyal medya hesaplarını, provokatif olarak kullanılan bütün hesapların takip edildiğini belirterek, "347 sosyal medya hesabı, milletin arasına düşmanlık tohumları ekecek çerçevede görüldüğü için, bunlar hakkında soruşturma başlatıldı. 92 kişi hakkında da işlem yapılarak, gerekli yerlere çıkarıldılar." dedi.



Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken, gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.



İstanbul'daki terör saldırısında yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının "sivil şehit" sayılıp sayılmayacağı konusunun Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, terör saldırıları ve sivil şehitlerle ilgili bir yasanın olduğunu söyledi. Kurtulmuş, bu konunun Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmediğini belirterek, "Bu konu gündeme gelmedi. Gündeme gelir ve bu da gerekirse tartışılır." yanıtını verdi.



Bir gazetecinin, "Son terör saldırısının diğer saldırıların devamı, ancak bazı farklılıklar arz ettiğini belirttiniz. Bundan sonraki süreçte, terörle mücadele konusunda, bu farklılık arz eden saldırıya yönelik yeni bir konsept geliştirilmesi söz konusu mu?"şeklindeki soru üzerine Kurtulmuş, "Bugün de içeride yapılan güvenlik sunumunda, son zamanlarda önlenilen 248'e yakın saldırıdan bahsedildi. Çok sayıda saldırı, bombalı araç saldırısı, suikast gişimini gibi önlüyorsunuz ama önleyemediğiniz zaman maalesef ortaya son derece hazin, son derece vahim bir tablo çıkıyor. Dolayısıyla, güvenlik kuvvetlerimiz sadece terör saldırıları sonrasında değil, her gün 'acaba bundan sonra şu terör örgütleri, nereden ve ne şekilde saldırırlar?' diyerek, tek tek bütün güvenlik parametrelerini gözden geçiriyorlar ve ilave adımlarını atmaya çalışıyorlar." diye konuştu.



Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Zor bir süreç, titizlikle çalışılıyor ve sonuç itibarıyla da bu terör örgütlerine karşı üstün gelmek için elimizden gelen her türlü gücü ortaya koyuyoruz.



Aynı şekilde Beşiktaş saldırısı, Ortaköy saldırısından sonra da 'bundan sonra farklı acaba ne tür saldırılar olur?'... Bakın, Beşiktaş'ta polis otobüsüne dışarıdan bombalı araçla saldırı oldu. Kayseri'de bambaşka bir şey. İzne çıkan askerlerin yanına gelen, başka bir araçla yapılan patlama. Rus Büyükelçi suikasti, tamamıyla farklı bir saldırı türü, tamamıyla farklı bir terör saldırısı. En son Ortaköy'deki de herhalde Bataclan saldırısına benzer, onunla paralellik arz eden ama Türkiye'de şimdiye kadar hiç karşılaşılmamış bir terör saldırısı. Dolayısıyla, bütün bunların hepsi tek tek, bütün işi bu olan yüzlerce arkadaşımız sabahtan akşama kadar bütün mesailerini veriyorlar ve en ufak bir gedik, en ufak bir açık vermemek için gayret sarfediyorlar. İnşallah, bu mücadeleye devam edeceğiz."



"Bir hafta destek vermesinler bütün örgütler çöker gider"



Bazı şeyleri 'laf olsun' diye söylemediklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Şunu da bir kere daha çok açık söyleyeceğim. Terör örgütlerinin arkasında bulunanlar, bunlara destek verenler, bunlara lojistik destek verenler, bunlara istihbarat desteği sağlayanlar, bunlara silah desteği sağlayanlar bir hafta terör örgütlerinin arkasında durmasınlar, dünyadaki bütün terör örgütleri çöker gider. DEAŞ'ı da bunun içine koyuyorum, PKK'sını da bunun içine koyuyorum." diye konuştu.



Kurtulmuş, sadece "sahadaki üç beş baldırı çıplak militanla uğraşılmadığı" değerlendirmesinde bulunarak, bunların arkasındaki son derece süzme, son derece sofistike bir mekanizmayla mücadele edildiğini bildirdi. "Yeri geldiğinde dost gibi görünüyor, yeri geldiği zaman teröre karşı sizden daha fazla ahkam kesiyor ama bakıyorsunuz ki bir takım destekleri bu örgütlere veriyor. Onun için söyledim, 'gelin bu çifte standartlı davranışları bir kenara bırakalım.' Bizim canımız yanıyor, yüreğimiz yanıyor." diyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:



"Biz istemezmiydik 2017'ye şen şakrak girmeyi. Herkes 2016'da o karanlık tabloları geride bırakmış olarak, neşeyle 2017'ye girmek bu milletin hakkı değil miydi? Dolayısıyla herkes samimi olsun, herkes aklını başına toplasın. Hiç kimse terör örgütlerine destek vermek gibi bir yanlışın içerisinde olmasın ve uluslararası camia teröre karşı ortak şekilde mücadele etme becerisini ortaya koysun."



"Bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyoruz"



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, hem saldırı öncesinde, yılbaşı kutlamaları üzerinden, sosyal medya üzerinden bazı mesajların verildiği, saldırının sonrasında da söz konusu terör olayının övüldüğü mesajlara şahit olunduğunun hatırlatılarak, sosyal medya ile ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu.



Bu konuda geçen hafta yaptığı konuşmasını hatırlatan Kurtulmuş, "Son derece bilinçli bir şey söyledim, fakat maalesef bazı arkadaşlar, bunu yanlış anladılar. Sosyal medya, sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. 'Sosyal medyada, terör örgütlerine destek olan, terör örgütlerinin ortaya koymaya çalıştığı amaçlara destek olanlar ayaklarını denk alsın.' dedim." diye konuştu.



Kurtulmuş, ne kadar haklı olduğunun Ortaköy saldırısında bir kez daha görüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Sosyal medya, büyük bir nimettir ama sosyal medyanın milli menfaatlerimiz, kardeşliğimiz, beraberliğimiz, Türkiye'nin geleceğini daha iyi yapabileceğimiz bir alan olarak görmemiz lazım.



Beyler, oturdukları masaların üzerinden, o onu tehdit ediyor, öteki onu tehdit ediyor. O, hayat tarzı üzerinden bir şey söylüyor, öteki hayat üzerinden bir şey söylüyor. DEAŞ da tam bunu istiyor zaten. Şimdi bununla ilgili olarak çok açık söylüyorum. Bütün sosyal medya hesaplarını, provokatif olarak kullanılan bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyoruz, takip etmeye de devam edeceğiz. Burası dingonun ahırı değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devletini, bu aziz vatanı, biz yolda bulmadık. Üç-beş tane sosyal medya trolü, bu memleketin arasına fitne fesat soksun diye de onlara seyirci kalacak değiliz. Bundan alınan olursa, alınmaya devam etsinler."



Beşiktaş, Kayseri ve Ortaköy saldırısıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde takibatların yapıldığını anlatan Kurtulmuş, "347 sosyal medya hesabı, son derece söylediğimiz çerçevede yani milletin arasına düşmanlık tohumları ekecek çerçevede görüldüğü için, bunlar hakkında soruşturma başlatıldı. 92 kişi hakkında da işlem yapılarak, gerekli yerlere çıkarıldılar." dedi.



Kurtulmuş, sosyal medya hesaplarına yönelik yürütülen çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:



"Bu süreçlerde TAK'ın, PKK'nın, DEAŞ'ın, diğer terör örgütlerinin istedikleri şekilde sosyal medyayı kullanan bir takım içeriden ve dışarıdan yönetilen medya hesapları ile ilgili olarak da sosyal medya servis sağlayıcılarıyla çok yakın bir diyalog geliştirdik. Twitter, facebook, diğer sosyal medya hesaplarıyla youtube ile olan ilişkilerimizde bayağı bir mesafe aldık.



Sağolsunlar onlarla yapılan işbirliği sayesinde de terör örgütlerine destek sağlayan sosyal medya hesaplarının kapatılması konusunda önemli adımlar attık. Dolayısıyla, bu alan herkesin dikkatle davranması gereken bir alandır, kimse burada şuursuzca hareket etmesin. Maalesef, çok sayıda trol, çok sayıda sosyal medya fenomeni diyebileceğimiz, kasıtlı olarak bu alanı köpürtmekte ve burada düşmanlıkların önünü açacak işler yapmaktadır. Bunlar, doğru şeyler değil, bunları takip edeceğiz. Bunları yapanlardan da tabii ki mahkemeler hesap soracaktır."



(Bitti)