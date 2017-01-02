Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "OHAL laf olsun diye çıkarılmış bir karar değildir, ihtiyaca binaen çıkarılmıştır. Türkiye'nin bu kadar çok terör saldırılarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde özellikle FETÖ'nün devlete sızma teşebbüslerinin bertaraf edilmesi zorunlulukları da göz önünde bulundurulursa olağanüstü hal gerektiği kadar devam edecektir. Biz de isteriz ki yarın sabah olağanüstü hal kalksın." dedi.



Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Milletçe bütün zorlukları geride bırakacaklarını ve Türkiye'nin yoluna devam edeceğini belirten Kurtulmuş, 2017 yılının Türkiye için barış esenlik ve huzur yılı olmasını temenni etti.



Kurtulmuş, 2017 yılında yapacakları çok fazla işin bulunduğunu ve bunlardan dördünü kamuoyuyla paylaşacağını söyleyerek, "Bunlardan birincisi Türkiye 2017 yılında da terör örgütlerinin tamamıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin, hiçbir öncelik ve sonralık ilişkisi içerisinde olmadan eş zamanlı bir mücadeleyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.



İçeride ve dışarıda, nerede, hangi kapasiteyle mücadele edeceklerini bildiklerini dile getiren Kurtulmuş, "Hangi örgütle hangi yöntemle mücadele edeceğimizi de gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla dışarıdaki mücadelemiz de Türkiye'nin ulusal güvenliğinin bir parçası haline gelmiş olan Fırat Kalkanı Operasyonu vasıtasıyla da sürdürülecektir." diye konuştu.



İkinci önemli konunun Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere son zamanlarda ortaya koymaya başladığı Ortadoğu'daki yeri barış inisiyatiflerini geliştirmeye devam etmesi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Zaten bu saldırıların bir kısmı da Türkiye'nin Ortadoğu'daki yeni barış inisiyatiflerini kullanmasına mani olmak isteyenlerin de bu işin içinde olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.



Kurtulmuş, son dönemde Rusya ile yapılan görüşmelerle uçak krizi dolayısıyla kopma noktasına gelmiş olan Türkiye-Rusya ilişkilerinin hem tamir edildiğini hem de bu ilişkiler üzerinden başta Halep özeli olmak üzere Suriye genelinde bir barış planının uygulamaya konmaya başlandığını anımsattı.



Provokasyon ve engelleme çalışmalarına rağmen Suriye'de rızaya ve müzakereye dayalı yeni bir dönem olacağını ve Suriye halkının benimsediği bir barış sürecinin kısa sürede gerçekleşeceğini ümit ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, "Şimdi önümüzde Irak'la, merkezi Irak hükümetiyle yeni bir dönemin başlatılması var." diye konuştu.



- "Türkiye-Irak ilişkileri yeniden başlatılmıştır"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Kurtulmuş, "Aynen Rusya ilişkilerinde olduğu gibi kopma noktasına gelmiş olan Türkiye-Irak ilişkileri yeniden başlatılmıştır." ifadesini kullandı.



Bu çerçevede Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a resmi ziyarette bulunacağını söyleyen Kurtulmuş, "İki ülke arasındaki meseleler ve özellikle Irak'ta teröre karşı ortak mücadele, bu mücadele kapsamında da Irak'ın geleceğinin bundan sonra şehir şehir geleceğinin nasıl olması gerektiği ele alınacaktır. Zor bir süreç ama inşallah Irak'ta da yeni bir barış perspektifi kapıdadır, bunun uygulaması kapıdadır. Türkiye çevresindeki bütün bu sorunları birer birer çözecek ve yoluna devam edecektir." şeklinde konuştu.



Kurtulmuş, üçüncü önemli konunun ise Türkiye ekonomisinin her türlü saldırı ve provokasyonlara rağmen güçlenerek yoluna devam etmesinin sağlanması olduğuna dikkati çekerek, "Bunun için Türkiye ekonomisinin üretim gücünü artıracak olan bütün tedbirler alınmıştır, bu tedbirlerin uygulanmasında gerekli olan adımlar da atılıyor eğer varsa yeni adımlar da atılacak ve vatandaşlarımızın üretim ekonomisini güçlendirecek tedbirler alınmaya devam edecektir. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere, bu memlekette üretime katkıda bulunan her vatandaşımıza devlet olarak üzerimize düşen sorumlulukla destek olmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



2017 yılının dördüncü temel meselesinin anayasal reform sürecinin önemli bir adımı olan cumhurbaşkanlığı meselesi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu hafta içerisinde inşallah Meclis'te komisyondan geçmiş olan anayasa teklifi Meclis'e gelecek oylama süreci başlayacak ve en kısa zamanda Meclis görüşmeleri tamamlanarak milletimizin reyine bu iş için müracaat edilecektir. Böylece senelerdir konuştuğumuz, belki 20 sene belki daha uzun süredir konuştuğumuz Türkiye'de yeni bir anayasa ihtiyacı ve Türkiye'de etkin bir yönetim modelinin kurulması yönündeki tarihi adımlardan birisini atmış olacağız." diye konuştu.



- "Demokratikleşme süreçleri inşallah sürdürülecektir"



"Bu adımı atmakla birlikte Türkiye'de anayasal reform konusunda bütün işlerimizi yaptık, bitirdik anlamı çıkmayacaktır." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Bundan sonraki süreçte de Türkiye'de 12 Eylül rejiminin darbeci anayasa mantığını geride bırakacak birçok iyileştirmeleri, Türkiye'de anayasa başta olmak üzere siyasi partiler yasası, seçim yasası, Meclis İç Tüzüğü gibi ana metinlerde de demokratikleşme süreçleri inşallah sürdürülecektir." dedi.



Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu dört konunun 2017 için Türkiye'nin gündeminin önemli atılım noktaları olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz, Suriye ve Irak başta olmak üzere barış perspektifini geliştirecek adımları atmaya devam edeceğiz, Türkiye ekonomisinin üretim gücünü artırmaya devam edeceğiz ve inşallah anayasal reform sürecinin önemli bir dönüm noktasını hep beraber milletçe geride bırakacağız. Ben 2017 yılının hayırlı uğurlu olmasını ve Türkiye demokrasisinin güçlenmesine vesile olmasını, Türkiye'de milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine büyük katkı sağlayacak işlerin yapılmasına vesile olmasını temenni ediyorum, milletimize tek tek barış, huzur, başarı ve mutluluklar diliyorum."



- "Çok titizlikle sürdürülmesi gereken bir soruşturma"



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin soruşturmada gelinen noktaya ilişkin soru üzerine şunları söyledi:



"Çok zor bir soruşturma, diğer bütün soruşturmalar da zor ama bu özellikle çok titizlikle sürdürülmesi gereken bir soruşturma. Bir kelime dahi fazla bilgi verilecek bir soruşturma değildir. 8 kişi gözaltındadır ve bu anlamda da teröristle ilgili de parmak izleri ve eşkaliyle ilgili verilere ulaşılmıştır. Bundan sonraki süreçte de hızla kimlik tespitinin yapılmasına gidilecektir. Ümit ediyoruz ki sadece terörist değil varsa başka bağlantıları, o anda içeride ya da dışarıda destek vermiş olan insanlar varsa onlar ve arkalarındaki güçleri de inşallah ortaya çıkarmamız mümkün olur."



Olağanüstü hal (OHAL) süresinin 19 Ocak'ta tamamlanacağı hatırlatılarak, Bakanlar Kurulunda konuya ilişkin değerlendirme olup olmadığının sorulması üzerine ise Kurtulmuş, şunları söyledi:



"OHAL laf olsun diye çıkarılmış bir karar değildir, ihtiyaca binaen çıkarılmıştır. Türkiye'nin bu kadar çok terör saldırılarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde özellikle FETÖ'nün devlete sızma teşebbüslerinin bertaraf edilmesi zorunlulukları da göz önünde bulundurulursa olağanüstü hal gerektiği kadar devam edecektir. Biz de isteriz ki yarın sabah olağanüstü hal kalksın. Bunlar bugünkü Bakanlar Kuruluna gelmedi ama sonuçta devletin bekası, milli menfaatlerimizin temini, normal zamanda yapamayacağımız, bize güç verecek mekanizma olduğu için olağanüstü halin terör örgütleriyle ve devletin bu tür terör örgütlerinden arındırılması sürecinde bize vereceği destekler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Belki önümüzdeki haftaki Bakanlar Kuruluna gelebilir, bu hafta gelmedi."



Kurtulmuş, yeni Kanun Hükmünde Kararnamelere dair bir çalışma olup olmadığına ilişkin bir başka soru üzerine ise, "Yeni kanun hükmünde kararname hazırlıklarımız sürüyor büyük bir kısmı tamamlandı, son rötuşlar yapılıyor ve en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.



(Sürecek)