Bakanlar Kurulu'ndan Ohal'e Onay Çıktı

Bakanlar Kurulu'ndan OHAL'e onay çıktı.

Bakanlar Kurulu'ndan OHAL'e onay çıktı...

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Bakanlar Kurulu, Kabine