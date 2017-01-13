Ankara, İstanbul, Kayseri, Sivas ve Aksaray illerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi'nde bulunan bazı belirli alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.



Bu karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.



İstanbul'un Eyüp ilçesi Alibeyköy Mahallesi, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi ile Kocasinan ilçesi Sahabiye ve Fatih mahalleleri sınırları içinde bulunan bazı belirli alanların da riskli alan ilan edilmesi kararı alındı.



Sivas merkez Çayboyu Mahallesi sınırları içindeki bazı belirli taşınmazların makine ikmal tesislerinin yapımı amacıyla İl Özel İdaresi tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.



Aksaray merkez ilçeye bağlı Akhisar, Akin, Bedir Muhtar, Elmacık, Helvadere, Karaören, Koçpınar, Kurtuluş, Laleli, Sebil, Şifahane, Yuva ve Zafer mahallelerinde bazı belirli taşınmazların "Aksaray İçmesuyu Projesi" kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.