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Bakanlar Kurulu Kararı
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Bakanlar Kurulu Kararı

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğinin süresi bir yıl uzatıldı.

Bakanlar Kurulu Kararı

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğinin süresi bir yıl uzatıldı.

Hazine Müsteşarlığının yazısı üzerine ilgili kanun maddesince 12.12.2016'da Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararın 4. maddesinin 11. fıkrasında yer alan 31.12.2016 ibaresi 31.12.2017 şeklinde değiştirildi.

Böylece kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğinin süresi bir yıl uzatılmış oldu.

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