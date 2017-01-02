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Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Toplandı

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Toplandı

Dha ANKARA - Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandıBAKANLAR Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Toplandı

Dha ANKARA - Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı

BAKANLAR Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.

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