Dha ANKARA - Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı
BAKANLAR Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Toplandı
Dha ANKARA - Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandıBAKANLAR Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.
Dha ANKARA - Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads