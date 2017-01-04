Bakanlar Eroğlu ve Avcı, Afyonkarahisar'da

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Afyonkarahisar'da koordinasyon toplantısına katıldı.



Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı basına kapalı gerçekleşti.



Toplantının ardından Eroğlu ve Avcı, Kocatepe Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Afyonkarahisarlı iş adamı İbrahim Alimoğlu'nun babası Mehmet Alimoğlu'nu ziyaret etti.



Daha sonra Vali Aziz Yıldırım'ı makamına geçen bakanlar, Mevlevihane Türbe Camisi ile AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını da ziyaret etti.