Bakanlar Eroğlu ve Avcı, Afyonkarahisar'da

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Yemen'den getirilen ve tedavileri Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde devam edilen hastaları ziyaret etti.



Eroğlu ve Avcı, hastanenin göğüs hastalıkları servisinde yatan hastaları odalarında ziyaret ederek, doktorlardan bilgi aldı. Hastalarla sohbet eden Eroğlu ve Avcı, ziyaret çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.



Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Afyonkarahisar'a tedavisi için gelen Yemenli sivilleri ziyaret için geldiklerini belirterek, "Özellikle bu hastane yönetimine, bu süreçte görev alan bütün sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Afyonkarahisarlılara da misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.



Afyonkarahisar'da gurur duyulacak bir hastane olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Yemen'den gelen kardeşlerimizi burada tedavi ediyoruz en güzel şekilde. Benim de dileğim inşallah İslam alemindeki bu sıkıntılar bir an önce kaybolsun. Çünkü bunları tahrik edenler var, silah verenler, eğitenler var. Cenab-ı Allah onların hilelerini başına geçirsin. Milletimize ve ümmetimizin de birlik ve beraberliğini pekiştirsin diyorum." ifadesini kullandı.



Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu da Mersin'de yaşanan sel felaketiyle ilgili soruya, "Büyükşehir Belediyesi orada yapılması gereken bazı altyapı çalışmalarını yapmamış. Hatta bazı derelerin üstü kapatılmış." dedi.



Daha önce görülmemiş ölçekte yağış olduğunu belirten Eroğlu, şunları ifade etti:



"Şimdi bütün ekipler, devletimizin bütün imkanları, Mersin Milletvekili Kalkınma Bakanımız oradaydı. Gereken bütün tedbirler alındı. Mala gelen zararı telafi edilebiliriz ancak can kayıpları yaşandı. Giden canların yüreklerimizi yakıyor. İnşallah biz de bütün bakanlıklar olarak bu tür sel baskınlarındaki mal ve can kayıplarını azaltmak için gereken herşeyi yapıyoruz. Ekiplerimiz orada çalışıyor. Geçmiş olsun diliyorum."



- Meteorolojik uyarı



"Yeni bir kar ve yağışı beklentisinin olup olmadığı" yönündeki soru üzerine Eroğlu, şunları kaydetti:



"Yarından itibaren Ege bölgesinde yeni bir kar yağışı dalgasının etkisine girecek bu yağış İç Anadolu'yu da kapsayacak. Kar yağışı yarından itibaren başlıyor. Batıdan doğuya doğru iyi bir yağış var ama bu yağışların faydası olacak inşallah. Çünkü özellikle geçtiğimiz aylarda yağış miktarı biraz düşüktü. İnşallah bunu telafi edecek ama vatandaşlarımız merak etmesin, ne sulamada ne içme suyunda herhangi bir su sıkıntısı çektirmeyeceğiz. Gereken tedbirleri aldık. Bu günlerden gereken çalışmalar yapılıyor zaten. Şuanda 'Bin günde, bin gölet' projesi dışında, 1071 baraj gölet tesisi de yapıyoruz hızla. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok."