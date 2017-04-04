Bakanlar Eroğlu ve Arslan - 231 Milyon Liralık 9 Yatırımın Temeli Atıldı
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetti.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Biz gençlerimize güveniyoruz, başkaları güvenmezse güvenmesin. Gençlerimiz, bizim geleceğimizin teminatıdır." dedi.
Kars'taki temaslarının ardından beraberindekilerle 9 tesisin temel atma töreni için Kağızman ilçesine geçen Eroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ilçe girişinde vatandaşlar tarafından davul zurnayla karşılandı.
Eroğlu ile Arslan, daha sonra Kağızman Gençlik Merkezi önünde, 231 milyon lira tutarlı, Kağızman Barajı, Kars Barajı Sulaması, Arpaçay Koçköy Barajı, Aras Nehri ve Yan Dereler 1. Grup Taşkın ve Rusubat Kontrolü, Kars Merkez Bayrampaşa ve Bülbül Deresi taşkın koruma tesisleri, Kars Merkez Köyleri ve Akyaka ilçe Merkezi Taşkın Koruma Tesisi, Kars Merkez Ağadeve Köyü Taşkın Koruma İnşaatı, Kars Merkez Dikme Köyü Yanıkçayır Deresi Taşkın Koruma Tesisi ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen orman yollarıyla ağaçlandırma çalışmaları için düzenlenen temel atma törenine katıldı.
Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın tebrik mesajı okundu.
Bakan Eroğlu, buradaki konuşmasında, Kars'a yapılan yatırımlar nedeniyle gurur duyduğunu söyledi.
"Tabi ki siz ne isterseniz, biz 'evet' diyoruz. Şimdi 'evet' deme sırası sizde." diyen Eroğlu, "Bildiğiniz gibi geçmiş seçim dönemlerinde bütün partiler 'bu darbe anayasası gelişmenin önünü tıkıyor, krize neden oluyor' diye seçim beyannamelerine yazdılar ama sözü, MHP ve AK Parti tuttu. Onlar 'söz verdik sözümüzü tutalım, millete götürelim, söz de karar da milletindir' dediler. Mesele memleket meselesi, gerisi teferruattır. Bu parti meselesi değil, memleket meselesidir. Bu parti seçimi değil, ülkenin istikbalinin, geleceğinin seçimidir." ifadesini kullandı.
Geçmişte hükümetlerin sık değiştiğini belirten Eroğlu, bu nedenle yatırımların yapılamadığını dile getirdi.
Kağızman türküsünü cep telefonundan vatandaşlara dinletti
Eroğlu, "Birlik beraberliğimizin pekişmesi, refahımız, 2023 hedeflerimizin gerçekleşmesi için kararımız 'Evet' olacak. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Biz gençlerimize güveniyoruz, başkaları güvenmezse güvenmesin. Gençlerimiz, bizim geleceğimizin teminatıdır. Gençler, siz İstanbul'u fetheden Fatih'in yaşındasınız." dedi.
Konuşması sırasında, "bakın müziği cep telefonuma yükledim." diyerek, cep telefonundan açtığı Kağızman türküsünü vatandaşlara dinleten Eroğlu, katılımcılarla birlikte kısa bir süre türküye eşlik etti.
"Bize çelme takmaya çalışıyorlar"
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Arslan da milletin verdiği destek ve yaptığı dualarla hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti.
Bu hizmetlerin bu kadar güçlü yapılmasının sebebinin, milletin 15 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve arkadaşlarının arkasında dimdik durması olduğunu ifade eden Arslan, şunları söyledi:
"Siz bu kadar güçlü bizi destekledikçe, içimizdeki hainler kuduruyorlar. Bizi istemeyenler ellerinden gelse bizi bir kaşık suda boğacaklar ama Allah'ın izniyle milletin kardeşliği, birliği ve beraberliği dün olduğu gibi bugün de onlara izin vermiyor. Tıpkı 15 Temmuz'da izin vermediğiniz gibi. Kağızman'ın, Digor'un, Sarıkamış'ın, Selim'in, Susuz'un, Arpaçay'ın ve Kars'ın büyümesinden rahatsız olanlar ve bu büyümenin 81 ilde olduğunu görenler, bizim büyümemizden rahatsız olanlar, bizim yolumuzu kesmeye çalışıyor. Bize engel olmaya çalışıyorlar, bize çelme takmaya çalışıyorlar."
"Türkiye'nin bütün vatandaşları her yerde onlara ders verecek"
Arslan, FETÖ'cü hainlerin Peygamber ocağında Mehmetçiğin kutsal formasının içine girdiğini, bu hainlerin 80 milyonun 15 Temmuz'da bir ve beraber olarak meydana çıkabileceğini hesaba katmadığını dile getirdi.
Bakan Arslan, "Hainler, gençlerin, tankın, topun, merminin, füzenin önünde durup göğsünü siper edeceğini hesaba katmadı. Bu coğrafyada Nene Hatun yüz sene önce çıktı, bir daha çıkmadı zannediyorlardı. Annelerimizin, bacılarımızın her birinin birer Nene Hatun olduğunu hesaba katmadılar. Siz 15 Temmuz'da öyle bir şamar vurdunuz ki, yedi düvel duydu ama zannediyorlar ki 15 Temmuz geride kaldı ve millet bunu unuttu. 100 yıl önce nasıl düşmanları bu topraklardan attıysak, 100 sene sonra da 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da bir hain çıkarsa, bizi birbirimize düşürmeye çalışan biri çıkarsa hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin bütün vatandaşları her yerde onlara ders verecek." diye konuştu.
Arslan, fitneyle fesatla milletle baş edemeyeceklerini görenlerin başka yollara başvurduğunu belirtti. Dış güçlerin 16 Nisan'da milletin daha da kenetleneceğini şimdiden gördüğünü söyleyen Arslan, şunları kaydetti:
"Bunu görenler, dış güçler, aramızdaki hainlerin yetmediğini, terör örgütlerinin maşalarının yetmediğini gördüler ve bizzat kendileri yola çıktılar. Kendileri bize engel olmaya çalıştılar. Avrupa'da bizim soydaşlarımızla buluşmamızı engelleyerek 16 Nisan'da 'Hayır' çıkacağını sanıyorlar. Geçmişteki gibi onların menfaatini düşünen yöneticiler, cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, milletvekilleri yok sanıyorlar. Bundan sonra 15 yıldır olduğu gibi milletinin menfaatini, memleketinin, coğrafyasının menfaatini, dünyadaki mazlumların ve mağdurların menfaatini düşünen bir yönetim var ve cumhurbaşkanının, başbakanın arkasında dimdik duran 80 milyon var."
Konuşmaların ardından, Arslan ve Eroğlu, tören alanından Kağızman Barajı'nın yapılacağı Ortaköy'e canlı bağlanarak, baraj inşaatını başlattı. Temel atma töreni, alanda bulunan vatandaşlara canlı izletildi.
Tören, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca açılan Süt Sığırcılığı Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ve vatandaşlara fidan dağıtılmasıyla sona erdi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla tören alanını dolduran coşkulu kalabalığı selamlayan Arslan ve Eroğlu, daha sonra ilçede yapılan öğretmen evinin de temelini attı.