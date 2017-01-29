Bakanlar Elvan ve Akdağ Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Mersin Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.



Elvan ve Akdağ, Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etmelerinin ardından, merkez Toroslar ilçesindeki Mersin Şehir Hastanesi'ne geçti.



Burada basına kapalı olarak incelemelerde bulunan Akdağ ve Elvan, yetkililerden bilgi aldı.



Sağlık Bakanı Akdağ hastanedeki incelemelerini sürdürürken, buradan ayrılan Kalkınma Bakanı Elvan da İçişleri Bakanlığınca Akdeniz Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Kaymakam Hamdi Bilge Aktaş'ı, Akdeniz Kaymakamlığı binasında ziyaret etti.



Elvan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette çalışmaları hakkında Aktaş'tan bilgi aldı.