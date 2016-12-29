Bakanlar Elvan ve Akdağ, Dap Hizmet Binasının Açılışına Katıldı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 14 yıl önce Doğu Anadolu'da sadece 2 organize sanayi bölgesi (OSB) bulunduğunu belirterek, "Bugün Doğu Anadolu için yılda yaklaşık 5 milyar liraya yakın kamu yatırımı gerçekleştiriyoruz. 2002 yılında Doğu Anadolu Bölgesinde sadece 2 tane organize sanayi vardı. Bunların önemli bir bölümü de atıldı, bugün Doğu'da 14 tane OSB var." dedi.



Bakan Elvan, Erzurum'da yer alan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) hizmet binası açılışında yaptığı konuşmada, DAP İdaresi'ne ait bu hizmet binasının Doğu Anadolu'nun kalkınmasının karargahı olacağını belirtti.



AK Parti öncesinde yerel ve bölgesel kalkınma alanında Türkiye mesafe alınamadığını anlatan Elvan, kalkınma ajanslarının bölgenin kalkınması için yerelde proje ürettiğini ifade etti.



Elvan, 2000'li yılların başlarında harcanan kaynağın 250 milyon lira olduğunu hatırlatarak, "Bugün Doğu Anadolu için yılda yaklaşık 5 milyar liraya yakın kamu yatırımı gerçekleştiriyoruz. 2002 yılında Doğu Anadolu'da sadece 2 tane organize sanayi vardı. Bunların önemli bir bölümü de atıldı, bugün Doğu'da 14 tane OSB var. Yer problemiz var, OSB'ler doldu. Kamu olarak biz 4-5 milyar liralık, yılda 250 milyon liradan yatırım yapma aşamasına geldik. 10 kattan fazla yatırımlarımızı artırdık." diye konuştu.



FETÖ'nün darbe girişimine değinerek, 15 Temmuz akşamı Türk halkının darbecilere karşı dimdik durduğunu vurgulayan Elvan, şunları söyledi:



"Caddeler, sokaklar, meydanlar, darbe girişimi yapmak isteyenlere karşı vatandaşlarımızca dolduruldu. Erzurum halkı, tüm Türk milleti, o darbecilere şu mesajı verdi; 'Bu milletle uğraşmayın kardeşim, işinize bakın. Bu millet kendi geleceğini, kendi istikbalini tayın eden millettir.' Millet sadece darbecilere değil tüm dünyaya demokrasi dersi verdi. Allah hepinizden razı olsun. Elbette bir darbe girişimine karşı mücadele verildi ama bizim terör örgütlerine yönelik mücadelemiz devam ediyor, edecek. İster FETÖ, ister PKK, ister DEAŞ, ister DHKP/C olsun her türlü terör örgütüne karşı yoğun şekilde mücadelemiz devam edecek ve ihanet şebekelerinin kökünü kurutacağız ve o maşaları tutanlara, kuklayı oynatanlara da gereken dersi vereceğiz. Bu millet 15 Temmuz'da verdi, bundan sonra da böyle bir adım atanlarla bunun cezasını Türk milleti verecek."



Elvan, Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini belirterek, "Ülkemiz büyümeye devam edecek, kimse bunun önüne geçemeyecektir. Sizde bu vatan sevgisi, bayrak sevgisi, devlet sevgisi olduğu sürece kimse önümüzü kesemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.



Anayasa değişikliği teklifi



Bakan Elvan, Anayasa değişikliği için TBMM'ye kanun teklifi verildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin önünü açacak, 2023 yılı hedeflerine ulaşmamız için ki bu hedefimiz dünyada ilk 10 ülke arasına girmektir, bu hedefe ulaşabilmek için hızlı karar alma süreçlerini oluşturulması gerekiyordu. Bununla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. TBMM'de Anayasa Komisyonunda görüşmeler devam ediyor. Allah'ın izniyle sizler referanduma geldiğinizde güçlü bir destek vereceksiniz ve milletin önü daha da açılacak. Türkiye'nin, 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmesini hep birlikte sağlayacağız. Türkiye'yi kimse tutamayacak artık."



"Doğu Anadolu, darbecilere karşı dimdik ayakta durdu"



Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Doğu Anadolu Bölgesi'nin tarihte doğudan gelen saldırılara göğsünü siper ettiğini vurgulayarak, bölgenin 15 Temmuz gecesinde de darbe girişimine karşı dimdik ayakta durduğunu anlattı.



Akdağ, güvenlik güçleri karşısında tutunamayan hain terör örgütlerinin Türkiye'nin önünü kesmek için kirli oyunlar çevirdiğini belirterek, şunları söyledi:



"Bu mücadele zor bir mücadele şehitlerimiz gazilerimiz var. Şehitlerimize Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Bugün bir taraftan yurt içinde mücadele ederken bir taraftan da terörün ithal edildiği ülkelerdeki teröristlerle mücadele ediyoruz. Türkiye büyük devlet olduğunu herkese göstermiş oldu. Biz de doğu olarak bu bölgede terörün değil belini kırmak teröre nefes aldırmamaya kararlıyız."



Konuşmaların ardından bakanlar Elvan, Akdağ ve protokoldekiler, kurdele keserek hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.



DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir daha sonra bakanlar Akdağ ve Elvan'a birer tablo armağan etti.



Açılışa, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çeşitli kurumların temsilcileri ile DAP personeli de katıldı.