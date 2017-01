Bakanlar Arslan ve Kılıç, AK Parti Kars Il Başkanlığını Ziyaret Etti

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Biz büyüdükçe, güçlendikçe, dünyada söz sahibi oldukça, yolumuzu kesmek isteyenler de boş durmuyorlar. Bununla beraber oyunları gittikçe büyüyor. Onlar oyununu büyütsünler, bizler Cumhurbaşkanımız ve vatandaşlarımızla bir olarak, omuz omuza 79 milyon olarak, içerideki ve dışarıdakilere karşı mücadelemizi elden bırakmayarak, o hainlere fırsat vermeyeceğiz." dedi.



Sarıkamış harekatının 102. yılı dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde düzenlenen anma yürüyüşünün ardından karayoluyla Kars'a geçen Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.



Arslan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da ülke gençlerinin ve çocuklarının bir gecede büyüdüğünü söyledi.



Gençlerin, anne ve babalarının ecdatla ilgili anlattıklarını 15 Temmuz gecesi anlamlandırdığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:



"Bu tam bir istiklal mücadelesi. Tam 100 yıl önce ecdat, Kurtuluş Savaşı'nda 15 yaşındaki gençleri savaş alanına göndermek zorunda kaldı. 15 Temmuz'da o ecdadın torunları, gençleri, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bir gecede büyüdüler. Ablaları, kardeşleri, anneleriyle meydana çıktılar. Yıllardır yapmaya çalıştığımız, Cumhurbaşkanımızın anlatmaya çalıştığı bu. Değerlerimizi, geçmişimizi bilmemiz lazım. Bunu yeni nesle iyi anlatmamız lazım. Sarıkamış'ta şehitlerin izinde yürürken, şühedayı anarken, göstermek istediğimiz, gençlere bu vatanın kolay kazanılmadığını anlatmaktır."



"Gevşediğimiz gün, kaybettiğimiz gündür"



Arslan, Türkiye'nin 81 ilinde bugün anma etkinliklerine eşlik eden vatandaşların, aynı duygu ve düşüncelerle ecdat için yürüdüğünü belirtti.



Ülkeyi daha ileriye, daha yukarıya taşımak için çalıştıklarını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:



"Ülkeyi muasır medeniyetlerin üzerine çıkmak için 2023, 2070 hedefleri koymalıyız. Bunlara giderken de değerlerimize, geçmişimize sahip çıkıp, yürümeliyiz. Cumhurbaşkanımız ve onun arkadaşları 15 yıldır bunu söylüyor. Gevşediğimiz gün, kaybettiğimiz gündür. Biz büyüdükçe, güçlendikçe, dünyada söz sahibi oldukça, yolumuzu kesmek isteyenler de boş durmuyorlar. Bununla beraber oyunları gittikçe büyüyor. Onlar oyununu büyütsünler, bizler Cumhurbaşkanımız ve vatandaşlarımızla bir olarak, omuz omuza 79 milyon olarak, içerideki ve dışarıdakilere karşı mücadelemizi elden bırakmayarak, o hainlere fırsat vermeyeceğiz."



"Aziz devlet, bütün bu teröristler karşısında diktir ve ayaktadır"



Bakan Kılıç ise milletin ferdi olarak, bayrak, vatan ve toprak uğruna, gururla geleceğe yürüyeceklerini ifade etti.



Devlete sızan ve ihanet edenlerin sonuncusu ayıklanıncaya kadar çalışmalarına devam edeceklerini bildiren Kılıç, şunları kaydetti:



"Biz bu yola dava için çıktık. DEAŞ, PKK, YPG ve FETÖ, bakın saydıkça gidiyor. Dünyada bu kadar terör örgütüyle uğraşan başka bir devlet var mıdır, bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum, bu aziz devlet, bütün bu teröristler karşısında tektir, diktir ve ayaktadır. Güvenlik güçlerimizi şehit edebilirler ama şunu unutmasınlar, her bir şehidimiz bizim kararlılığımızı artırmalıdır. Bir ölürüz, bin diriliriz. Anlamayanlar var."



Anayasa değişikliği teklifi



Kılıç, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili yarın yoğun bir mesainin başlayacağını söyledi.



İnandıkları yolda sabırlı olacaklarını ve öyle hareket edeceklerini belirten Kılıç, "Bunun doğru olduğuna inandığımız için yürüyoruz. Muhalefet eleştirdiğinde bir sistem eleştirisi mi yapıyor? Hayır. 'Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı sisteminde görev yapmasını istemiyoruz' diyorlar. Kılıçdaroğlu, 'Rejimi değiştiriyorlar' diyor. Kılıçdaroğlu, bu bir rejim değişikliği değil. Rejim,1923'te değişti. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu, 2023'te de yüzüncü yılımızı kutlayacağız." dedi.



"Türkiye Cumhuriyeti, her türlü terörle başa çıkacaktır"



Bazı yabancıların Türkiye'nin aldığı kararları eleştirdiğine işaret eden Kılıç, Fransa'da olağanüstü hal uygulamasının birçok kez uzatıldığına dikkati çekti.



Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, olağanüstü hal uygulaması içinde, ağır silahlı askerlerin nöbet tuttukları statlarda, alanlarda yapıldığını vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:



"Kimse çıkıp 'Orada sıkıntı var' dedi mi? İki gün önce Florida'da biri çıktı, tüfekle oraya buraya ateş etti ve 5 kişi öldü. Berlin'de Noel pazarının ortasına bir terörist daldı. Paris'te dört tane bomba patladı. Hatta Paris'teki canlı bombalardan bir tanesi, Fransa Cumhurbaşkanının bulunduğu stadın kapısında patladı. Kimse Avrupa Futbol Şampiyonası'nın iptal edilmesinden bahsetmedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her türlü teröristle, her türlü terörle başa çıkacak boyuttadır ve çıkacaktır."



Arslan ve Kılıç, daha sonra Kars Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.