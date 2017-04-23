Bakanı Müezzinoğlu'ndan Çocuklara 23 Nisan Hediyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nca hediye edilen bisikletler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklara dağıtıldı.



Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinin Zeytinburnu Şubesindeki etkinliğe, Bakan Müezzinoğlu'nun Danışmanı Hüsem Hatipoğlu ve Dernek Genel Başkanı Necmettin Hüseyin Adaletoğlu ile dernek üyeleri katıldı.



Etkinlikte konuşan Hatipoğlu, yaklaşık bir ay önce derneğe gerçekleştirilen bir ziyaret sırasında çocukların Bakan Müezzinoğlu'ndan bisiklet istediğini, kendisinin de bunu kabul ederek, 23 Nisan'da bisikletlerin gönderileceğini dile getirdiğini söyledi.



Bugün de bu bisikletlerin dağıtımının gerçekleştirildiğini anlatan Hatipoğlu, şöyle devam etti:



"Bakanımız, sağlıklı yaşam kültürünü çocuk ve gençlerimiz olmak üzere, tüm topluma yerleştirmek için büyük bir gayret göstermektedir. Obezite ve hareketsiz yaşam küresel boyutta, önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada obezite her geçen gün artmaktadır. Bu tabii ki çocuklarda da oldukça yaygındır. Çocuklarda obezitenin, biyolojik hastalıkların yanı sıra, psikolojik sorunlara da neden olduğunu bilmekteyiz. Günümüzde kalp, şeker, kronik hastalıklarda artış gözlenmektedir. Bunun altında obezite ve hareketsiz yaşam büyük yer tutmaktadır. Birlikte bu problemi aşabilmek için özellikle hareketli yaşama ebeveynler olarak destek vermek zorundayız. Bisiklet kullanımı kasları güçlendirmektedir. Sağlıklı birey, sağlıklı aile ve toplum demektir."



Necmettin Hüseyin Adaletoğlu da Bakan Müezzinoğlu'nun 100'ün üzerinde çocuğu sevindirmek adına bisiklet hediye ettiğini, etkinlik vesilesiyle de bisikletlerin dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti.



Adaletoğlu, spor kulüpleri ve derneklerince 14 yıldır bir futbol turnuvası düzenlendiğini, bu yılki etkinliğin de 15 Temmuz şehidi gazeteci Mustafa Cambaz anısına gerçekleştirildiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Turnuvayı bu sene üç güne dağıttık, ikinci gününe de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk şenlikleri koyduk. Çok güzel etkinliklerle çocuklarımız bugün burada bir araya geldi. 97 yıldır gerçekten havalar soğuk olsa da insanın içini ısıtan etkinliklerde çocuklarımızla buluşmak bizi mutlu ediyor. Bu sene derneğimizin 70.yılı. Gördük ki derneğimizin bir 70 yılı daha garantide. Bu çocuklarımızla hepimiz gurur duyuyoruz."



Çocukların çeşitli yörelerin oyunlarını sergilediği etkinlik, bisiklet dağıtımının ardından sona erdi.