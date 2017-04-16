Bakanı Arslan'ın Oy Kullandığı Sandıktan "Hayır" Çıktı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın oy kullandığı "1057" nolu sandıktan "hayır" oyu çoğunlukta çıktı.



Anayasa değişikliği halk oylaması için doğudaki 32 ilde oy verme süresinin sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlandı.



Oy sayım işleminin devam eden Kars'ta, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın oy kullandığı Kars Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulundaki "1057" nolu sandıkta sayım işlemi tamamlandı.



Sayım sonrası Arslan'ın da aralarında bulunduğu 347 seçmenin oy kullandığı sandıktan 199 "hayır", 144 "evet" oyu çıktı, 4 oy da geçersiz sayıldı.