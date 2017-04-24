Bakandan Kıdem Tazminatıyla İlgili Flaş Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda (TESK) esnafın rekabet gücünü ve istihdama olan katkısını arttırmak amacıyla gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Müezzinoğlu, kıdem tazminatı konusunda önümüzdeki haftadan itibaren paydaşlarla görüşmeye başlanacağını belirterek, 'Alın terinin hakkını koruyacak, güçlü, şeffaf, sürdürülebilir hakkaniyetli bir sistemi şekillendirmek istiyoruz' dedi.