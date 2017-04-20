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Bakan Zeybekci Yapılacak Reformlara Ilişkin Bilgi Verdi
Bakan Zeybekci Yapılacak Reformlara Ilişkin Bilgi Verdi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci soruları cevapladı.
20 Nisan 2017 Perşembe 16:39
Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci soruları cevapladı
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