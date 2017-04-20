Bakan Zeybekci Yapılacak Reformlara Ilişkin Bilgi Verdi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci soruları cevapladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci soruları cevapladı

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ekonomi, Reform, Bakan