Bakan Zeybekci: Türkiye'nin Temellerine Konulan En Büyük Dinamit 1991 Yılında Konuldu

– EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye'nin temellerine konulan en büyük dinamit 1991 yılında konulan dinamittir. Sosyal Güvenlik Sistemi ile ilgili Türkiye'deki bütün bütçe disiplinini, bütçe yapısının paramparça edilmesidir" dedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum çalışması kapsamında geldiği Burdur'da ilk olarak Vali Şerif Yılmaz'ı ziyaret etti. Bakan Zeybekci'yi Vali Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı karşıladı. Bakan Zeybekci, 16 Nisan'da cumhuriyet tarihinin en önemli tercihlerinden birinin oylanacağını söyledi.



'ISIRILMADIK YERİMİZ KALMADI'



Bakan Zeybekci daha sonra Burdur Ticaret ve Sanayi Odası'nda işadamları ile bir araya geldi. Buradaki konuşmasında da 16 Nisan referandum una değinen Bakan Zeybekci, "'Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz' diye bir şey var ama biz aynı delikten ısırıla ısırıla ısırılmadık yerimiz kalmadı. Elimizin tersiyle deliği kapatsak sonuna kadar rahatlayacağız ama bir türlü beceremedik, beceremiyoruz" dedi.



'EN BÜYÜK DİNAMİT 1991 YILINDA KONULDU'



Bakan Zeybekci, "Türkiye'nin temellerine konulan en büyük dinamit 1991 yılında konulan dinamittir. Sosyal Güvenlik Sistemi ile ilgili Türkiye'deki bütün bütçe disiplinini, bütçe yapısının paramparça edilmesidir. Türkiye bir borçlanma sirkülasyonuna, bir kısır döngüye girdi ve arkasından koalisyon yapıları ile asla büyüyemeyen Türkiye, asla üretmeyen Türkiye, ihracatla ilgili performans gösteremeyen Türkiye'ye doğru hızlı bir şekilde yuvarlandı" diye konuştu.



'2017 YILI BÜTÇESİ 641 MİLYAR LİRA'



Türkiye'nin bir gecede 13-14 bankanın battığı günleri yaşadığını kaydeden Bakan Zeybekci, "Bir gecede batırılan bankaların bu ülkeye zararı 46 milyar dolar. O günkü 46 milyar dolar o günkü Türkiye'nin 200 milyar dolar milli gelirinin 4'te biriydi. Bugünkü Türkiye'nin milli geliri 857 milyar dolar. Bir gecede bu milletin cebinden alınıp götürülen para bugüne göre 800 milyar dolar. 1991'deki o popülizm için, o koalisyonlar kurulsun diye bu millete verilen, nerden verildi o, kimin cebinden verildi? O gün babamız ödedi, biz ödedik, çocuklarımız ödeyecek, bir de çocuklarımızın çocukları ödeyecek, 2060'a kadar devem edecek bu açık" ifadelerini kullandı.



- Burdur