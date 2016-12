Bakan Zeybekci: 'Türk Lirası ve Ekonomimiz Asla Bundan Sonra Seçimlerden Etkilenmeyecek'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Dış ticaretimizin yüzde 10'unun üzerindeki bir kısmını biz milli paramızla yapabilir hale gelirsek Türkiye'nin cari açık finansmanıyla ilgili problemi artık tamamen ortadan kalkacaktır." dedi.



Bakan Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 2015 yılında avro bölgesinin büyüme ortalaması yüzde 2, 2016 yılı sonu itibariyle yüzde 1.5 seviyesinde gerçekleşeceğini, 2017 yılındaki rakamın ise biraz daha aşağıda öngörüldüğünü aktardı.



ABD ekonomisinin ise 2017 yılında yüzde 2 civarında büyümesinin beklendiğini, Türkiye'nin ise yüzde 4.4'ün biraz üzerinde gerçekleşmesini öngördüklerini ifaden eden Zeybekci, "Bütün dünyanın dikkat etmesi gereken, Türkiye olarak bizim de rakamlarımızı ortaya koyarken, hesaplarımızı yaparken, dikkat etmemiz gereken Çin'in büyümesi. Çin tek başına dünyadaki büyümenin yüzde 25 ve üzerindeki bir kısmını alıp götüren bir ülke. Oradaki büyüme 2015 yılında yüzde 6.9'du, 2016 yılındaki büyüme 6.5 seviyesinde gerçekleşecek. 2017 yılı ile ilgili büyümede Çin'deki tehlike yüzde 6'nın da altına inme ihtimali öngörülüyor. Bu ne demek dünya için? Geçtiğimiz günlerde petrol fiyatları ile ilgili petrol fiyatlarının biraz daha toparlanması, yukarı doğru gitmesi ile ilgili OPEC ve OPEC dışı dünyadaki petrol üreten diğer ülkelerin almış oldukları ortak bir karar var. Petrol üretimindeki artışı durdurmak, hatta gerekiyorsa aşağı doğru çekebilmek." diye konuştu.



Zeybekci, Türkiye'nin 2015 yılında dünyadaki gelişmelere, ihracattaki düşmeye rağmen yüzde 6 oranında büyüdüğünü 2016 yılını bütün olumsuzluklara rağmen rağmen yüzde 3'ler seviyesindeki bir büyümeyle kapatacağını, kaydetti.



Türkiye'nin 2016'da hizmet ihracatının 50 milyar dolar ithalatın ise 24-25 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Zeybekci, Rusya ve bölgedeki olaylardan kaynaklı olarak turizmde yıl sonu itibarıyla muhtemelen 10 milyar dolar seviyesinde bir daralma ile kapatılacağını ancak son üç aylık dönemde toparlanmanın başladığını gördüklerini vurguladı.



"Dış ticaretimizi milli paramızla yapabilir cari açık problemi ortadan kalkacaktır"



Bakan Zeybekci, bütün bu olumsuzluklara rağmen, dünyanın dikkatini çeker bir şekilde son üç yılda cari açıkla çok etkin bir şekilde mücadele edildiğini vurgulayarak, yıl sonu itibarıyla cari açığın milli gelire oranın 4.2 hatta daha aşağı seviyede gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.



Dış ticaretin Türk lirası ile yapılmasının cari açığa olumlu etkisinin olacağını anlatan Zeybekci, şunları söyledi:



"Gerek uzaktaki ülkeler gerekse yanımızdaki İran, Rusya gibi, Irak ve Suriye gibi gerek Körfez ülkeleri Suudi Arabistan ve diğer Körfez İşbirliği Konseyi'nin 6 üyesi ülke gibi bütün ülkelerle ticaretimizde artık milli paramızı hedef olarak şu toplam 430 milyar dolar civarındaki dış ticaretimizin yüzde 10'unun üzerindeki bir kısmını biz milli paramızla yapabilir hale gelirsek Türkiye'nin cari açık finansmanıyla ilgili problemi artık tamamen ortadan kalkacaktır. "



Zeybekci, enflasyon hedefine ilişkin, "2016 yılı Kasım ayı itibariyle enflasyonda yüzde 9.58 seviyelerinden 2016 yılının başında yüzde 9.58 seviyesindeydik, yüzde 7'ye kadar geriledik. Önümüzdeki dönemle ilgili 2017 hedeflerimizle ilgili yeniden enflasyon yüzde 7 seviyesinde tutma amacı içinde olacağız." ifadelerini kullandı.



"Özel sektör eliyle büyüme olsun istiyoruz"



İş gücü piyasası ile ilgili Türkiye'nin yüzde 4 seviyesindeki bir büyümesinin geri gitmek olduğuna dikkati çeken Zeybekci, şöyle devam etti:



"Türkiye, bu büyüme ile işsizlik oranında bir iyileşme sağlayamıyor. Çünkü Türkiye son 5-6 yılda iş gücüne katılım oranında yüzde 44'ten yüzde 53'e yaklaştı, şu an yüzde 52.8 oranına çıktı. Türkiye'nin milli geliri şu anda 12 bin 500 dolar seviyesinden 15 bin dolara geldiğinde iş gücüne katılım oranı yüzde 60'lar seviyesine yaklaşmış olacak. 20 bin dolara yaklaştığı zaman yüzde 65'ler seviyesine gelecek. 25 bin dolar seviyesine geldiği zaman Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri, iş gücüne katılım oranı da yüzde 70'ler seviyesine gelecek. Onun için Türkiye ortalama olarak yüzde 5'in altında büyümemeli ki işsizlik oranını aşağı doğru çekebilsin. Biz bu büyümeyi 65. Hükumet olarak özel sektör eliyle yapmak istiyoruz, üretim büyümesi gerçekleştirmek istiyoruz, daha çok üreterek büyümek istiyoruz, daha çok ihracat ve ihracata dayalı büyümeyle gerçekleştirmek istiyoruz ki kalıcı olsun."



Ekonomi Koordinasyon Kurulundan sonra yaptıkları "tarihi açıklamayı" hatırlatan Zeybekci, "Türkiye olarak tarihin en büyük kredi imkanlarını ve fırsatlarını ortaya koyuyoruz. Türkiye'de 250 milyar liralık bir kredi ve finansman imkanını KOBİ'lerimizin, üreticilerimizin, sanayicimizin ve ihracatçımızın önüne koyduk." dedi.



E-Ticaret



E-ticaretin her yıl bir önceki yıla göre ortalama yüzde 30 ila 40 aralığında arttığı bilgisini veren Zeybekci, "Şimdi gelişmekte olan ülkelerde toplam ticaretin içindeki elektronik ticaretin payı yüzde 7 seviyesinde, gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 12'lerin üzerinde. Çin'de yüzde 17, Türkiye'de yüzde 2. İhracatçılarımızla e-ticaret sitelerine bu şekilde kapsamalı bir seferberlikle üyeliklerini de tamamını destekler hale geldik, üyeliklerinin bedellerini, aboneliklerinin bedellerini destekleyeceğiz." diye konuştu.



Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu ülkede artık 2015 yılının 7 Haziran seçimlerinde çıkan sonuçlarda olduğu gibi Türk Lirası ve ekonomimiz asla bundan sonra seçimlerden etkilenmeyecek. Çünkü istikrarsızlık beklentisi olmayacak, koalisyon tehlikesi olmayacak, hükumet kurulamama tehlikesi olmayacak. Türkiye,15 Temmuz ruhu ile bundan sonra yoluna devam ederken yeniden bir yapılanmaya gidiyor. Hükumet sisteminde yeniden bir yapılanmaya gidiyor. Cumhuriyetini güçlendiriyor, demokrasisini güçlendiriyor, hükumet sistemini güçlendiriyor, parlamenter yapısını ve güçler ayrılığı dengesini güçlendirerek 2017 ile başlayacak olan o şahlanma yılını, 2023, 2053, 2071 yolculuğuna çıkarken yeniden yükünü dengini saracak."



Toplantıya, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Başkanı Necip Filiz ve partililer katıldı.