Bakan Zeybekci: Tüm Dünya Yerlerde Sürünürken Biz Büyüdük (4)

'MİLLET HER ŞEYE EL KOYDU'



Kütahya'nın Simav İlçesi'nde vatandaşlara seslenen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 15 Temmuz darbe girişimine değindi, "Bu memlekette yaşamadığımız ihanet kalmadı. Her şeyin sahibi olan millet, artık herşeye el koydu. Ülkeye, demokrasiye, hukuka, bağımsızlığımıza el koydu. Herşey millet tarafından güvence altına alındı. Bu aziz milletimizi saygıyla selamlıyoruz. 15 Temmuz'da bu yüce millet olmasaydı, biz bugün burada değildik. Allah bilir mezarımız bile bilinmez yerlerde olacaktı" dedi.



'KİMLİK DEĞİŞTİRECEKLER VE GELMEYE DEVAM EDECEKLER'



FETÖ'ye karşı vatandaşları uyanık olmaları konusunda uyaran Bakan Zeybekçi, "Düşmanın da merdi olur mu, olur. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e ordusuyla silahıyla çıkan Yunan yiğit bir düşmandı. Ordusuyla geldi, yenildi ve yok oldu gitti. Ama bu gelenler hain düşman. Bunlar da aynı amaçla geldiler. Bunlar da bu memleketi bölmek amacıyla bizi Anadolu'dan çıkarmak amacıyla geldiler. Ülkemizin bir bölümü olan, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesini koparıp nesebi belirsiz insanlara bağlamak için geldiler. Ama bir daha bunlar aynı şekilde gelemeyecekler. Bir başka şekillere bürünerek gelmeye devam edecekler. Genç kardeşlerime söylüyorum, uyanık olun ha. Bir daha asla sakın ola ki gevşeme yok. Bir daha bunlar şekil değiştirecekler. Yöntem değiştirecekler, sistem değiştirecekler, formül değiştirecekler ve kimlik değiştirecekler ve gelmeye devam edecekler" diye konuştu.



Bakan Nihat Zeybekçi, vatandaşlardan 16 Nisan'da yapılacak referandum da 'Evet' oyu çıkması halinde Türkiye'nin tüm musibetlerden kurtulacağını söyledi.



Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya),



