Bakan Zeybekci: Süper Teşvik Başvuruları Başladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'süper teşvik' olarak da adlandırılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ne yönelik başvuruları kabul ettiklerini ve sonuçlandırmaya başladıklarını belirterek, "Hiçbir şey söylemeden, tanıtmadan bile 1 aylık dönemde başvuru tutarı 20 milyar lira. Ama görüştüğümüz çok büyük yatırımlar, işler de var. Onlar da devreye girdiği zaman inşallah 100 milyarları bir yıllık dönemde bu proje bazlı teşvik sistemi kapsamında alacağız." dedi.

"DÜNYANIN EN İDDİALI YATIRIM TEŞVİKİ"

Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından doğrudan yatırım getirebilmek için önemli teşvik sistemlerini hayata geçirdiklerini, bu kapsamda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi olarak nitelendirdiği "proje bazlı teşvik sisteminin" altyapı çalışmalarının da tamamlandığını anlattı.

"BU PROJE TÜRKİYE'NİN KENDİ DEVLERİNİ YARATMA PROJESİDİR"

'Süper teşvik' olarak da adlandırılan sistem kapsamında başvuruları kabul etmeye başladıklarını bildiren Zeybekci, "Sonuçlandırmaya başladık. Hiçbir şey söylemeden, tanıtmadan 1 aylık dönemde başvuru tutarı 20 milyar lira. Ama görüştüğümüz çok büyük yatırımlar, işler de var. Onlar da devreye girdiği zaman inşallah 100 milyarları bir yıllık dönemde bu proje bazlı teşvik sistemi kapsamında alacağız. Bunun amacı yurt dışından teknoloji, sermaye ve üretim transferi. Bu proje bazlı teşvik sistemi, Türkiye'nin kendi devlerini yaratma projesidir. Onun için de çok esnek, her şeyi konuşabildiğimiz, her şeyi pazarlık konusu edebildiğimiz bir teşvik sistemi." değerlendirmelerinde bulundu.

"BOOKING İLE GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Hizmet gelirlerinin Türkiye'nin net gelirleri olduğuna dikkati çeken Zeybekci, bu kapsamda "Booking.com"un, ofis olarak Türkiye'de kayıtlı olmayan ama ticari faaliyet gösterip kar eden bir şirket olduğunu kaydetti. Zeybekci, "Bu şirket Türkiye'de faydası olan bir şirket. Yasakladığımız zaman, kazanan yoktur. İki tarafta kaybeder, birisi az, diğeri çok ama ikisi de kaybeder. Booking'i Türkiye'ye kazandırmanın yollarını aramamız gerekiyor. TÜRSAB şikayet etti, haklıydı. Mahkemenin vermiş olduğu kararı tartışacak değilim. Olması gereken yönde karar verdiğini düşünüyorum. Çözüm bulunması gerekir. Booking ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Allah bize akıl vermiş. Bu akılla da akıllı hareket etmemiz gerekiyor memleketimizin menfaati çerçevesinde. Sahip olduğum görev itibarıyla mevzu bahis Türkiye'nin menfaatiyse gerisi teferruattır." ifadelerini kullandı.