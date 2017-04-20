Bakan Zeybekci: "Rusya'nın Bize Getirmiş Olduğu Tüm Engellemeler Konuşuldu"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci soruları cevapladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci soruları cevapladı

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